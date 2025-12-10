A Pannónia Ösztöndíjprogram a világ egyik legjobbja

A világ egyik legjobb, legversenyképesebb programjának nevezte a Pannónia Ösztöndíjprogramot Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a program első alkalommal megrendezett karácsonyi gálaestjén kedden az Eiffel Műhelyházban.

Az ösztöndíjprogramban másfél év alatt 11 355 fő vett részt, a program rugalmas, a világra nyit, vezető egyetemekre visz el – hangsúlyozta.

„Olyan programot hoztunk létre, ami a világ egyik legjobbja” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve: „mi magunk mi magunknak alkottuk”.

Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány elnöke azt mondta, a gála arról szól, hogy milyen lesz a fiataljaink, az ország, a magyar felsőoktatás jövője.

Azt a nemzedéket ünnepeljük, amelyik a tehetségével, elszántságával, küzdeni akarásával, kitartásával Magyarországot a világ élvonalába viszi, és haza is hozza azt, amit tanul – fogalmazott.

Czibere Károly szerint a Pannónia nemcsak ösztöndíj, hanem közösség és identitás.

Az eseményen bemutatták az ösztöndíjprogram 2026-os „arcait„: a női kiválasztott a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója, Hódi Gréta Anna, a férfi pedig Palácsik Dominik, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kereskedelem és marketing szakos hallgatója.

MTI/Felvidék.ma