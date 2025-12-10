Home Kitekintő A Pannónia Ösztöndíjprogram a világ egyik legjobbja
Kitekintő

A Pannónia Ösztöndíjprogram a világ egyik legjobbja

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A világ egyik legjobb, legversenyképesebb programjának nevezte a Pannónia Ösztöndíjprogramot Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a program első alkalommal megrendezett karácsonyi gálaestjén kedden az Eiffel Műhelyházban.

Az ösztöndíjprogramban másfél év alatt 11 355 fő vett részt, a program rugalmas, a világra nyit, vezető egyetemekre visz el – hangsúlyozta.

„Olyan programot hoztunk létre, ami a világ egyik legjobbja” –  fogalmazott a miniszter, hozzátéve: „mi magunk mi magunknak alkottuk”.

Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány elnöke azt mondta, a gála arról szól, hogy milyen lesz a fiataljaink, az ország, a magyar felsőoktatás jövője.

Azt a nemzedéket ünnepeljük, amelyik a tehetségével, elszántságával, küzdeni akarásával, kitartásával Magyarországot a világ élvonalába viszi, és haza is hozza azt, amit tanul – fogalmazott.

Czibere Károly szerint a Pannónia nemcsak ösztöndíj, hanem közösség és identitás.

Az eseményen bemutatták az ösztöndíjprogram 2026-os „arcait„: a női kiválasztott a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatója, Hódi Gréta Anna, a férfi pedig Palácsik Dominik, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kereskedelem és marketing szakos hallgatója.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot

Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon

Kallas: Washington bírálatának Oroszországra kellene irányulnia

Szijjártó Péter: összesen 240 magyar-orosz vállalatközi tárgyalásra kerül...

A kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány...

XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt

Ostobaság, hogy Moszkva a NATO megtámadására készül

Andrej Babiš már harmadszor tette le az esküt...

Esterházy János-emléktáblát avattak Beregszászban

Orbán Viktor: óriási jelentőségű a török világgal való...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma