Home Itt és Most Szolgálatba lépett az újonnan létrehozott csendőrség
Itt és Most

Szolgálatba lépett az újonnan létrehozott csendőrség

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: www.minv.sk)

Szlovákia több városában egyidejűleg léptek szolgálatba péntek éjjel a több évtizednyi szünet után ismét létrehozott csendőrség első járőrei – jelentették szlovák médiaforrások.

A csendőrség fenntartását tekintve a védelmi minisztériumhoz tartozik, azonban a belügyminisztériumhoz tartozó rendőrség irányítása alatt működik.

A testületbe speciális képzésen részt vett hivatásos katonák, még állományban lévő, de ezzel egyidejűleg katonai tartalékosnak is besorolt rendőrök, illetve szolgálati idejüket letöltött rendőrök léphetnek be, az első két csoport tagjai szolgálati idejükön kívül dolgozhatnak a csendőrség állományában.

A régi-új fegyveres testület szolgálatba lépését a Pozsonyhoz közeli Malackán péntek esti közös sajtótájékoztatóján jelentette be Matuš Šutaj Eštok belügyminiszter és Robert Kaliňák védelmi miniszter.

„A testületbe 1100 hivatásos katona, 250 aktív szolgálatban lévő rendőr és több mint 200, szolgálati idejét letöltött rendőr jelentkezett. Eddig 340 csendőrt képeztünk ki, ők folyamatosan lépnek majd szolgálatba”

– mondta Robert Kaliňák.

Az új csendőrség tagjai a testület létrehozásának ötletével előálló védelmi tárca szerint a rendőrségnek segítenek majd a közrend fenntartásában azokon a területeken, ahol a rendőrség létszáma nem elégséges.

A csendőri testület tagjai hasonló, de egyes részleteiben szűkebb jogkörökkel rendelkeznek, mint a rendőrök. A csendőrség tagjai egyelőre nem kapnak külön egyenruhát, katonai egyenruhát viselnek majd sárga karszalaggal. Szolgálati gépkocsijaik fehér alapon zöld-sárga színűek lesznek. A testület felállítását lehetővé tévő jogi szabályozást nyáron fogadták el.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Utolsó útjára kísérték Erdélyi Géza emeritus református püspököt

Megtartotta idei utolsó ülését a Pozsony megyei önkormányzat

Készíthetjük a fogkefét…

Az államfő elveszítette az SNS bizalmát

Telefonon beszélt a kormányfő Ukrajna támogatásáról az Európai...

A vétó letörése után sem írja alá az...

Horony Ákos: ezúttal kivételt kell tennem

A TÉKA szerint veszélyes útra lépett a szlovák...

A Bejelentővédelmi Hivatal szerint a politikai érdekek felülírták...

Szlovákia semmilyen formában nem fogja támogatni az ukrán...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma