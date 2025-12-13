Szolgálatba lépett az újonnan létrehozott csendőrség

Szlovákia több városában egyidejűleg léptek szolgálatba péntek éjjel a több évtizednyi szünet után ismét létrehozott csendőrség első járőrei – jelentették szlovák médiaforrások.

A csendőrség fenntartását tekintve a védelmi minisztériumhoz tartozik, azonban a belügyminisztériumhoz tartozó rendőrség irányítása alatt működik.

A testületbe speciális képzésen részt vett hivatásos katonák, még állományban lévő, de ezzel egyidejűleg katonai tartalékosnak is besorolt rendőrök, illetve szolgálati idejüket letöltött rendőrök léphetnek be, az első két csoport tagjai szolgálati idejükön kívül dolgozhatnak a csendőrség állományában.

A régi-új fegyveres testület szolgálatba lépését a Pozsonyhoz közeli Malackán péntek esti közös sajtótájékoztatóján jelentette be Matuš Šutaj Eštok belügyminiszter és Robert Kaliňák védelmi miniszter.

„A testületbe 1100 hivatásos katona, 250 aktív szolgálatban lévő rendőr és több mint 200, szolgálati idejét letöltött rendőr jelentkezett. Eddig 340 csendőrt képeztünk ki, ők folyamatosan lépnek majd szolgálatba”

– mondta Robert Kaliňák.

Az új csendőrség tagjai a testület létrehozásának ötletével előálló védelmi tárca szerint a rendőrségnek segítenek majd a közrend fenntartásában azokon a területeken, ahol a rendőrség létszáma nem elégséges.

A csendőri testület tagjai hasonló, de egyes részleteiben szűkebb jogkörökkel rendelkeznek, mint a rendőrök. A csendőrség tagjai egyelőre nem kapnak külön egyenruhát, katonai egyenruhát viselnek majd sárga karszalaggal. Szolgálati gépkocsijaik fehér alapon zöld-sárga színűek lesznek. A testület felállítását lehetővé tévő jogi szabályozást nyáron fogadták el.

MTI/Felvidék.ma