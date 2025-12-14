A nyitrai Csemadok adventi találkozója

A Csemadok Nyitrai Alapszervezete december 11-én, csütörtökön, Szomorcsík Szombath Rozália szervezésében egy adventi találkozót tartott a Nyitrán élő magyarok számára.

A találkozót id. Csámpai Ottó szociológus előadása tette tartalmassá. A jelenlévők megismerhették történelmi kutatásait és publicisztikai munkásságát.

A házi készítésű finomságokkal megterített asztal körül, illatos kávé és tea elköltése mellett baráti eszmecsere és kedélyes beszélgetés folyt.

Az adventi találkozó az idei év egy szeretetteljes és színvonalas évvégi eseménye, amellyel a Csemadok Nyitrai Alapszervezete a megbecsülését fejezte ki a nyitrai magyar közösségnek.

Jancsó Badacs Károly felvételei

Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma