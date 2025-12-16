Advent idején a farnadi Mosoly Idősek Otthonában

Hajdan az Esztergom vármegyéhez tartozó Farnad, ma a Nyitrai kerület Lévai járásához tartozik, ahol három egyházi felekezet él együtt, melyet a történelmi egyházak templomai is jeleznek, hisz a katolikus, a református és az evangélikus templom tornyai emelkednek a magasba, és fogadják az odaérkezőket.

Ez, az 1327 főt számláló kisközség ad otthont a Mosoly nevet viselő idősek otthonának, ami a környéken nagy népszerűségnek örvend. A bentlakásos magánintézmény az idős emberek számára magas színvonalú szociális ápolást biztosít, valamint kulturális, lelki és szellemi ellátást, valamint az ügyfelekre szabott, változatos napi programot kínál.

„Üdvözöljük Önt mosollyal, itt vagyunk Önért!” – ezt a jelmondatot tűzte zászlajára az intézmény, és választotta a „Mosoly” nevet.

A nyugdíjaskorúak számára a magas szintű, speciális tudással és készséggel rendelkező személyzet mindent megtesz, hogy valóban alkalmuk legyen a mosolyra, melyet a minőségi színvonalú szolgáltatásokkal kívánnak nyújtani, figyelembe véve az idős emberek személyes igényeit és szükségleteit.

Advent kezdetével az otthon lakói is ráhangolódtak a várakozásra, és kezdetét vette az adventi és karácsonyi díszek készítése. Az intézmény ablakai már messziről jelzik lakóinak kreativitását, és mind azt a gondoskodást, amivel a kézműves foglalkozásokon elkészülnek azok a díszítések, melyek kívül és belül szemléltetik az ünnepvárás örömét.

Karácsonyig még sok élmény vár a „Mosoly” biztonságot nyújtó falai között az otthon lakóira.

Ilyen élmény volt az a látogatás is, amit a mintegy tizenkét kilométerre lévő Szőgyénből érkező Szőlővirág Dalkör nyújtott, akik már második éven érkeztek az adventi várakozás időszakában, s akik adventi és karácsonyi dalokat hoztak ajándékba.

A lelki ajándékozás során felcsendültek az ismert népi és egyházi dallamok, melyek olykor könnyet csaltak a hallgatók szemébe, akik végül megbátorodva maguk is bekapcsolódtak az éneklésbe, melyet a dalkör kiszenekara kisért.

Gazdag lelki élet folyik az otthon falai között

December első napjaiban katolikus áhítatra érkezett Sárai Attila plébános atya, aki gyakorta látogatja az idős embereket, miként teszik ezt a református és evangélikus lelkészek is.

A Mikulás is ellátogatott az intézménybe, és ajándékot is osztott az otthonlakók részére. Hogy mosollyal teli legyen a hangulat, vele érkezett a bohókás Krampusz is, és az eseményről, minden egyes gondozottal fénykép készült.

Ebben az időszakban érkezett a fodrász is a lakókhoz, és mindenkinek igazított a frizuráján.

A szőgyéni Rehabilitációs Központ munkatársa ugyancsak gyakorta ellátogat az otthonba, és személyre szabott, egyéni foglalkozásokat, gyógytornát tart, miként a pedikűrös is szolgáltatást nyújt, kinek-kinek a szükséglete és kérése szerint.

Mindez mellett alkalom adódik közös imádkozásokra, filmvetítésre, felolvasásokra, és a helyi tanintézmény növendékei is több alkalommal kedves műsorral köszöntik a szeretetotthon lakóit.

Miként az intézmény vezetői, az egészségügyi és szociális munkások, gondozók, foglalkoztatók, valamint a lelkészek és a vendégként érkező szőgyéni dalkör tagjai is, remélik, hogy a gondoskodó szeretettel, ezekkel a látogatásokkal, a fizikai és lelki ajándékokkal, színt, örömet, békességet és mosolyt varázsoltak és varázsolnak az idős emberek adventi napjaiba. Ennyit tudtak, ennyit tudnak megtenni. Nagy szeretettel.

Nem csupán Advent idején van ez így

A Mosoly-intézmény munkatársai, tiszta és rendezett körülmények között, állandó odafigyeléssel, őszinte mosollyal és gondoskodással igyekeznek a hétköznapok és az ünnepek perceit megkönnyíteni, meghitté tenni gondozottjaik részére. Ez a titka a Mosoly Szeretetotthonnak.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma