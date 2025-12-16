Nagyszombat megye ingatlanokat kínál eladásra

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat kihasználatlan ingatlanjai ismét eladásra kerülnek – a megye meghirdette a nyilvános üzleti pályázat 3. fordulóját.

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat (TTSK) meghirdette a feleslegessé vált vagyon értékesítésére irányuló nyilvános üzleti pályázat 3. fordulóját.

Az ajánlatokat 2026. január 30-ig 12.00 óráig lehet benyújtani.

Olyan ingatlanok ismételt értékesítéséről van szó, amelyek iránt az előző fordulókban – az ingatlanportálokon, a közösségi médiában és a megye honlapján történő hirdetés ellenére – sem mutattak érdeklődést a potenciális vásárlók.

A pályázat újabb fordulója figyelembe veszi az aktuális ingatlanpiaci helyzetet, a kínált ingatlanok műszaki állapotát, valamint a gazdasági körülményeket. Ennek megfelelően az ingatlanok egy részénél nem került meghatározásra minimális vételár, amellyel a megye szélesebb érdeklődői kört kíván megszólítani, egyúttal biztosítva a kihasználatlan vagyon hatékony és gazdaságos hasznosítását.

Galgóc – sportlétesítmény

Galgócon eladásra kínálnak egy sportkomplexumot teniszpályákkal és futópályával. Az ingatlan sokféle hasznosítási lehetőséget kínál – sport- és rekreációs központtól kezdve lakóprojektekig. A telkek ideális feltételeket biztosítanak egy olyan beruházáshoz, amely új életet lehelhet a területbe és hozzájárulhat annak fejlődéséhez. A minimális vételár 306 788,02 euró.

Dunaszerdahely – műhely telekkel

Az egykori gyakorlati oktatási központ épülete az ipari övezetben vállalkozási vagy közösségi projektek megvalósítására kínál lehetőséget. Az ingatlan hosszabb ideje kihasználatlan, elhelyezkedése pedig rugalmas hasznosítást tesz lehetővé. Az általános érték 329 378,11 euró, minimális vételár nincs meghatározva.

Jóka – építési telek a község központjában

Jókán eladásra kínálnak egy családi ház építésére alkalmas telket. A környezet nyugodt, családi házas beépítéssel és teljes közmű-infrastruktúrával rendelkezik. A telek alkalmas egyéni lakhatásra vagy kisebb lakóprojekt megvalósítására. A minimális vételár 49 735,74 euró.

Nemeskosút – telekegyüttes

A telkek Nemeskosút község központi részén, a Fő utcán találhatók, csendes környezetben, túlnyomórészt családi házas beépítéssel. Beépítetlenek és csatlakoznak a rendelkezésre álló közműhálózatokra, ami ideális feltételeket teremt lakó- vagy fejlesztési projektek számára. Az általános érték 250 044,66 euró, minimális vételár nincs meghatározva.

Nagymegyer – telkek és épületek az Izsap városrészben

A kiterjedt területen található egykori gazdasági épületek saját fejlesztési és felújítási projektek megvalósítására kínálnak teret. A terület hosszú ideje kihasználatlan, és egyedülálló befektetési lehetőséget jelent. Az általános érték 551 475,30 euró, minimális vételár nincs meghatározva.

Rabcsice – üdülőház

A hegyvidéki környezetben található rekreációs objektum (Námestovo járás) lehetőséget kínál üdülési vagy egyéb, a környezet jellegéhez igazodó projektek megvalósítására. Az épület hosszabb ideje nem üzemel, felújításra szorul. A minimális vételár 14 547,87 euró.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma