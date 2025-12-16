Home Kitekintő Sikerült ezt is elrontani
Kitekintő

Sikerült ezt is elrontani

Brüsszel háborús pályára állította a védelmi ipari programot

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

„Miközben az USA béketárgyalásokat folytat, Önök egy közös védelmi ipari programból egy háborús programot csináltak Ukrajnának. Ebből nem kérünk! Az európai polgárok békét akarnak. Háborús tervek helyett béketerven kellene dolgozni” – mondta László András fideszes EP-képviselő a ReArm Europe védelmi ipari programról szóló plenáris vitán.

László András rámutatott: „Az európai védelmi ipar közös támogatása nem egy rossz ötlet. De a brüsszeli elitnek sikerült ezt is elrontania. Az eredeti cél az az volt, hogy a védelmi ipar számára könnyebb hozzáférést biztosítsunk olyan uniós pénzekhez, amiket eredetileg nem a védelmi iparnak szántunk az uniós költségvetésben” – mondta az EP-képviselő. Hozzátette: „Zárt ajtós egyeztetések után azonban az EP iparügyi bizottságában már arról kellett szavazni, hogy az ukrán védelmi ipar is hozzáférjen azokhoz a pénzekhez, amiket egyébként az EU-s védelmi ipar támogatására szántunk” – mondta a fideszes EP-képviselő.

László András arra is felhívta a figyelmet, hogy a tiszás Lakos Eszter megszavazta az ukrán fegyverkezés támogatását. „És közben hallhattuk azokat a nyilatkozatokat is, hogy az EU-nak 2030-ra gyorsított eljárásban fel kell vennie Ukrajnát az EU-ba. És szintén 2030-ra fel kell készülni egy Oroszország elleni háborúra. Véletlen egybeesés? Aligha” – zárta felszólalását László András.

László András sajtóközleménye/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Háborús fanatizmus uralkodik most már Brüsszelben

Nádasdy Anna lett az év kerekesszékes vívója

A EU újabb szankciókat vetett ki Oroszországra az...

Peszkov szerint a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon...

„A lengyel–ukrán kapcsolatokból elveszett a partnerség”

Magyarország kártérítési pert indít az Európai Bírósággal szemben

Szlovákiai áldozata is van a sydney-i terrortámadásnak

Brüsszel újabb 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni...

Orbán Viktor: a háborúnak nincs megoldása a frontvonalon

Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma