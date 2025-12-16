Sikerült ezt is elrontani

„Miközben az USA béketárgyalásokat folytat, Önök egy közös védelmi ipari programból egy háborús programot csináltak Ukrajnának. Ebből nem kérünk! Az európai polgárok békét akarnak. Háborús tervek helyett béketerven kellene dolgozni” – mondta László András fideszes EP-képviselő a ReArm Europe védelmi ipari programról szóló plenáris vitán.

László András rámutatott: „Az európai védelmi ipar közös támogatása nem egy rossz ötlet. De a brüsszeli elitnek sikerült ezt is elrontania. Az eredeti cél az az volt, hogy a védelmi ipar számára könnyebb hozzáférést biztosítsunk olyan uniós pénzekhez, amiket eredetileg nem a védelmi iparnak szántunk az uniós költségvetésben” – mondta az EP-képviselő. Hozzátette: „Zárt ajtós egyeztetések után azonban az EP iparügyi bizottságában már arról kellett szavazni, hogy az ukrán védelmi ipar is hozzáférjen azokhoz a pénzekhez, amiket egyébként az EU-s védelmi ipar támogatására szántunk” – mondta a fideszes EP-képviselő.

László András arra is felhívta a figyelmet, hogy a tiszás Lakos Eszter megszavazta az ukrán fegyverkezés támogatását. „És közben hallhattuk azokat a nyilatkozatokat is, hogy az EU-nak 2030-ra gyorsított eljárásban fel kell vennie Ukrajnát az EU-ba. És szintén 2030-ra fel kell készülni egy Oroszország elleni háborúra. Véletlen egybeesés? Aligha” – zárta felszólalását László András.

László András sajtóközleménye/Felvidék.ma