Több évtizedes szolgálat a zene erejével

A több mint negyven éve működő, muzslai székhelyű párkányi Stilla Pectus kamarakórus Papp Katalin vezetésével már számos európai és tengeren túli fellépésen bizonyította művészi kvalitásait. Hazai és magyarországi szerepléseik mellett szívesen vállalnak fellépést kisebb települések ünnepi alkalmain is.

Advent harmadik hétvégéjén Pozsonyba szólt a meghívás.

Jótékonyság a XXXIX. Városi Kulturális Napok zárásaként

A XXXIX. Városi Kulturális Napok zárórendezvényeként, a Csemadok szervezésében, Jégh Izabella főszervező, házigazda a Stilla Pectus kórust hívta meg jótékonysági hangversenyre.

A koncert célja a ráti (Kárpátalja) Szent Mihály Gyermekotthon lakóinak megsegítése volt.

A gyermekotthon lakói a pozsonyi katolikus közösség jóvoltából – Molnár Tamás atya vezetésével – már több alkalommal jártak a fővárosban, legutóbb nyári tábor keretében töltöttek itt egy hetet.

A felkérésre Papp Katalin, a kórus vezetője azonnal igent mondott – mondta el Jégh Izabella. Pályázati támogatásból fedezték az utazás, az ebéd és a vacsora költségeit, a kórus tizenhat taggal érkezett szombat reggel Pozsonyba.

Ünnepi hangverseny a Ferences templomban

A város egyik legrégebbi és legszebb templomában, a Ferences rendi templomban fellépni különleges megtiszteltetést jelentett az énekkar számára. A koncertet megelőzően Párkányban próbálták össze a műsort Mgr. art. Kaprinay László ArtD. zongoraművésszel, a Szlovák Állami Operaház karnagyával.

Az ünnepi délutánon csaknem megtelt a hatalmas templom: főként pozsonyi magyarok, de az adventi időszakban számos turista is végighallgatta nemcsak a próbát, hanem a másfél órás koncertet is.

A fogadtatásról a Ferences rend részéről Zsidek Veronika, valamint Jégh Izabella gondoskodott, mindent megtéve a rendezvény sikeréért.

Köszöntők és üzenetek az összefogás jegyében

Jégh Izabella a Csemadok Pozsony Városi Szervezete nevében üdvözölte a meghívott vendégeket: a Magyar Nagykövetség részéről Laucsek András első titkárt, Nagy Gábor konzulhelyettest, Izrael Dianát és Neszméri Tündét, a Csemadok országos elnökségének tagjait, Nagy Ildikót, a Pozsonyi Kaszinó elnökét, Molnár Tamás atyát, a pozsonyi magyar katolikusok plébánosát, valamint a párkányi Stilla Pectus vegyeskart.

Üdvözlő gondolataiban a ráti gyermekotthon megsegítésének fontosságát, az összefogás erejét és a szeretet kinyilvánítását hangsúlyozta – mindazt, ami a jótékonysági hangverseny előkészítését és lebonyolítását is jellemezte.

Ezután Molnár Tamás atya köszöntötte a szűkebb szülőföldjéről, egykori iskolavárosából érkezett kórust, majd ismertette a ráti gyermekotthonnal kialakult kapcsolat történetét és az eddigi segítségnyújtás formáit.

Adventhez méltó zenei válogatás

A kórus másfél órás műsorában az adventi időszakhoz illő, igényes és lélekemelő művek hangzottak el női- és vegyeskari előadásban.

A hangversenyt Camille Saint-Saëns: Szól örömének című vegyeskari műve nyitotta meg. Ezt követően szakrális tematikájú darabok következtek, köztük Antonín Dvořák Újvilág szimfóniájának II. tétele (Largo) vegyeskari feldolgozásban, melynek üzenete ma is időszerű:

„Égi szent béke, jöjj,

Vár e dúlt világ…”

Elhangzott Szokolay Sándor: Ima rontás ellen című műve női karra, majd Johann Sebastian Bach világhírű korálja, a Jesu bleibet meine Freude Szilágyi Szilvia magánénekes előadásában.

Janszo Orsolya operaénekesnő Wolfgang Amadeus Mozart: Exsultate, jubilate szólómotettáját adta elő, míg Kurina József fuvolaművész Georg Friedrich Händel F-dúr szonátáját szólaltatta meg.

A műsor további részében Bartók Béla, Bárdos Lajos, Horváth Géza, Gárdonyi Zsolt, Kodály Zoltán, Andrew Lloyd Webber és John Francis Wade művei csendültek fel. A közönség minden előadást vastapssal jutalmazott.

A hangversenyt Mgr. Papp Katalin DiS. Art., a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola alapító igazgatója vezényelte.

Adományok és köszönetnyilvánítás

Jégh Izabella felolvasta Szili Katalin, magyar miniszterelnöki megbízott levelét, aki távollétében is nagyra értékelte a pozsonyi magyar közösség összefogását a kárpátaljai gyermekotthon támogatásáért, és áldott adventet kívánt a felvidéki magyarságnak.

Molnár Tamás atya másnap közzétette az adománygyűjtés eredményét:

a jótékonysági hangversenyen 1100 euró, 20 000 forint és 5 amerikai dollár gyűlt össze a Szent Mihály Gyermekotthon javára.

A rendezvény végén Jégh Izabella ismertette a támogatók névsorát, megköszönte Balogh Csaba nagykövet úr védnökségét, valamint a közreműködők, adakozók és társszervezők segítségét.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma