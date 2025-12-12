A vétó letörése után sem írja alá az államfő az ÚOO-ról szóló törvényt

Peter Pellegrini köztársasági elnök a vétója letörése után sem írja alá a Bejelentővédelmi hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvényt – jelentette ki a közösségi hálón közzétett videóban az államfő.

„Úgy döntöttem, a vétó letörése után sem írom alá a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) megszüntetéséről szóló törvényt, hiszen ennek az okai továbbra is fennállnak” – hangsúlyozta.

Rámutatott, hogy döntését sem a kormány, sem az ellenzék kívánságai vagy elvárásai nem befolyásolják, és nem is fogják.

„A jog és a demokrácia elvei vezérelnek, valamint Szlovákia jó hírneve a nemzetközi intézmények, és a partnerek körében” – mondta.

A köztársasági elnök élesen elítélte azt a „gladiátorarénát” és „kulturálatlan színházat”, amit a Büntető törvénykönyv módosításának elfogadásakor lehetett látni a parlamentben. „Az egyik kulcsfontosságú intézmény erkölcsi sebeket szenvedett, ami megrendítette a szlovák állampolgárok bizalmát” – figyelmeztetett, hozzátéve, elutasítja, hogy a magasabb erkölcsi elvekkel magyarázzák az erőszak legitimálását.

„Ez nem más, mint az erkölcsi elvek tagadása” – jegyezte meg, majd kijelentette, nem hagyja, hogy elbagatellizálják a történteket azzal, hogy hasonló külföldi esetekre mutogatnak. Az államfő úgy fogalmazott, tart a verbális és fizikai erőszak eszkalációjától, és a racionális politikai párbeszédhez való visszatérést szorgalmazta.

TASR/Felvidék.ma