Egy jó mese egyszerre tanít és szórakoztat

Új mesekönyvvel gazdagodott a felvidéki gyermekirodalom. Gyurkovics Anikó tizenkét kedves, esti mesének szánt történeten keresztül vezeti be a gyerekeket az erdő varázslatos világába. A kötet nem csak szórakoztató, hanem fontos értékeket is közvetít: az egymás iránti szeretetet, az odafigyelést és a segítségnyújtást.

A könyv kiadását a Kultminor támogatta, azonban az alkotói folyamat során az írónőt végig segítette a családja is. A valódi közös összefogás eredménye, hogy megszületett ez a könyv. Anikó ötleteinek a rendszerezésében a férje segített, a lánya az elkészült meséket elolvasta és véleményezte, a fia pedig az illusztrációkat készítette. Ezenkívül a rokonság is biztatta és izgatottan várta mesekönyvének a megjelenését.

,,Rendkívül büszke vagyok mindkét gyermekem kreativitására, és sokat tanulok tőlük. Az, hogy a fiammal már a második közös könyvünkön dolgozhattunk együtt, hatalmas élmény számomra. Boldog vagyok, hogy ő is megtalálta a saját útját, és hogy ez az út szorosan összefonódik az enyémmel. Az együtt alkotás egy olyan teljességet ad, amiért minden nap hálás vagyok’’

– nyilatkozta büszkén Anikó.

Az első mesét az Előretolt Helyőrség felkérésére írta meg. A szoros határidő miatt az első karakter, ami az eszébe jutott, az egér volt. Úgy gondolja, hogy ez az állat nagyon kedves figura és rengeteg lehetőség rejlik benne. Mivel kistermetű élőlény, a gyerekek könnyebben tudnak azonosulni a kalandjaival.

Az első mese után annyira megszerette Berci személyiségét, hogy magától értetődő volt a folytatás.

A mellékszereplők könnyen megjegyezhető, alliteráló neveket kaptak, mint például Harkály Hugó, Kaktusz Karola vagy Egér Elemér. A főhős, Berci tudatos kivételt képez a többiek közül.

,,A meséim legfontosabb üzenete, hogy szeretettel forduljunk egymás felé, és segítsünk ott, ahol szükség van rá. Emellett nagyon fontos számomra az olvasás szeretetének átadása, valamint a magyar nyelv megőrzése. A sok digitális inger mellett szeretném, ha a könyvek és az olvasás nem kopnának ki a gyerekek életéből.’’

A Berci, a kisegér kalandjai jelenleg közvetlenül a szerzőtől vásárolható meg, Messenger-üzenetben történő megkereséssel. Kiváló ajándék lehet karácsonyra és születésnapra is a gyermekek számára.

Az írónőről ITT talál további információkat.

Chovan Lilla/Felvidék.ma