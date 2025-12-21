A hétvégén ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját a Borostyán Néptánc- és Népzenei Műhely. A jeles alkalomból Borostyán-koszorú címmel nagyszabású jubileumi gálaműsort rendeztek, amely méltó módon foglalta össze az elmúlt két évtized közösségépítő, értékteremtő tevékenységét.

A műsort megelőző köszöntőjében Icso Valéria, a műhely vezetője idézte fel az elmúlt húsz év legfontosabb állomásait. Beszédében őszintén szólt az örömökről, a sikerekről, de nem hallgatta el a nehézségeket, csalódásokat és a működés során felmerülő gondokat sem. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az évek során bármilyen formában támogatták a Borostyánt, a segítőknek, a támogatóknak, a szervezőknek, a pályázatíróknak és mindazoknak, akik anyagi vagy erkölcsi hozzájárulásukkal lehetővé tették a folyamatos munkát.

Három alapvető értéket emelt ki:

a szeretetet, amely nélkül nem lehet maradandót alkotni; a kezdetekkor részt vevő személyek elkötelezettségét, valamint a támogató közösséget, amely végigkísérte a műhely útját.

Beszélt a mindennapos próbákról, a fellépések öröméről, és arról a lelkesedésről, amely generációkat köt össze a néptánc és a népzene szeretetén keresztül.

A Borostyán Néptáncműhely története 2005-ben, Dernőn indult, amikor 29 fővel megalakult a Kincskereső gyermekcsoport, valamint egy 12 fős Szivárvány leánycsoport. Az akkor még kis közösség mára több mint 160 fellépőt számlál, ami jól mutatja a műhely folyamatos fejlődését és vonzerejét.

A jubileumi gálán a Dobroda Zenekar kíséretében lépett színpadra a Korcos Hagyományőrző Együttes, a Borostyán Szenior Néptáncegyüttes, a Borostyán Néptáncegyüttes, a Borostyán Ifjúsági Néptáncegyüttes, a Kincskereső és Kis Kincskereső Gyermek Néptáncegyüttes, a Napraforgó Gyermek Néptáncegyüttes, valamint a Kis Sajó Népi Zenekar. A műsor színesítéséhez hozzájárultak a Tücskök és Cinegék utánpótlás hegedűsök, továbbá a Vadgesztenyék felnőtt és gyermek citeraegyüttesek is.

Az est rendezője Kristóf Tibor volt, aki gondos szerkesztéssel és szakmai igényességgel fogta össze a sokszereplős előadást. A műsor végén a csoportvezetők mondtak köszönetet, majd a vendégek és a szülők is gratuláltak a húsz év kitartó munkájához.

Hálájukat fejezték ki az elhivatott, inspiráló tevékenységért, amelyet a Borostyán Néptánc- és Népzenei Műhely a gyermekekért, a közösségért és a magyar néptánc hagyományainak továbbéltetéséért végez.

A Borostyán név szimbolikája is jól tükrözi a műhely szellemiségét, az összetartozást, a hűséget és a kitartást.

A borostyán, mint örökzöld jelkép, a folytonosságot és az értékek továbbadását fejezi ki, azt az erőt, amely generációkat kapcsol össze, és amelyre a közösség húsz éve épít.

A szeretet, az egymásra figyelés és a közös munka mind hozzájárult ahhoz, hogy a Borostyán Néptánc- és Népzenei Műhely mára erős, élő közösséggé váljon, amely biztos alapokon őrzi és adja tovább a magyar népi hagyományokat.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma