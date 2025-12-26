A karácsony a mézről is szól

Azt mindannyian sejtjük, hogy a karácsonyi készülődéskor fellendül a mézforgalom, hiszen a méz a mézeskalács és egyéb sütemények alapanyaga, emellett nélkülözhetetlen kísérője a karácsonyi ostyának is. A méz összekapcsolódik a karácsony ünnepével – ezt vallja Németh Árpád, az ipolyszakállosi Natura Products mézüzem vezetője is.

Az Alsó-Ipoly mentén működő jelentős üzem immár több évtizede foglalkozik a méz feldolgozásával, árusításával. Mint Németh Árpád a Felvidék.ma megkeresésére elmondta, méhészkedéssel kezdték, majd később épült meg zöldmezős beruházásként a község határában ma is működő nagyobb kapacitású üzem .

Az üzem kétezer tonna mézet képes feldolgozni éves szinten. Jelenleg mintegy hat-hétszáz tonna méz feldolgozása folyik az üzem egyes egységeiben.

A különféle fajtájú méz üvegbe töltése, forgalmazása mellett a mézet igyekeznek a legkülönfélébb módokon feldolgozni. Természetes alapanyagból készült, adalékanyag-mentes termékeket készítenek.

Az évek során lekvárok, szörpök, édességek alapanyagává vált a méz. Igen népszerűk az általuk készített sült teák, ezek alapját szintúgy a méz képezi. A téli időszakban forró italként, nyáron hűsítő limonádéként fogyasztják. Mézbort is készítenek különféle kiszerelésben.

„A mézet termelőktől vásároljuk fel. Igyekszünk helyi és környékbeli termelőktől felvásárolni, azonban ez a mennyiség kevés nekünk, így az Európai Unió területéről is szerzünk be mézet” – jegyezte meg az üzem tulajdonosa. A sokak által ismert akác-, erdei, repce-, avagy vegyes virágméz mellett különleges fajtákat is beszereznek. Például eukaliptusz-, továbbá gesztenyemézet is forgalmaznak.

Igen szigorú szabályokat kell betartani a méz feldolgozása során. A meglévő engedélyeknek köszönhetően gyakorlatilag a világ minden tájára tudnak az ipolyszakállosiak mézet juttatni.

„A karácsonyi szezon igen jelentős. Októberben kezdődik és lényegében késő télig tart. Ekkor a legjelentősebb a kereslet a mézeink iránt”

– hangsúlyozta Németh Árpád. A mézborból is igen sok fogy ebben az időszakban – tette hozzá.

A termékeikkel jelen vannak a kézműves és adventi vásárokon is. A téli időszakban sokan veszik tea ízesítésére is a mézet. A különféle sült teák iránt is nagy az érdeklődés ebben az időszakban.

Többféle kiszerelésben dobnak piacra mézet. Az alig pár grammos reggelizős szettől a több kilónyi adagolós kiszerelésig. A reggelizős termékeikkel kórházakban, szociális intézményekben, vagy szállodákban találkozhatunk.

Mint elmondta, a méz minősége és mennyisége nagyban függ az adott év időjárási viszonyaitól. A mézszezon a repce és az akácvirág begyűjtésével kezdődik a méhészeknél. Majd a nyári vegyes virágmézzel folytatódik.

A méz feldolgozása mellett fontosnak tarják a méz egészségre gyakorolt jótékony hatásainak népszerűsítését. A gyerekcsoportoknak, iskolai csoportoknak szerveznek népszerűsítő kampányt, foglalkozásokat.

Szükség van a népszerűsítésre. Szlovákiában nagyon alacsony a mézfogyasztás. Átlagosan évente harminc – negyven dekagramm mézet fogyasztunk, míg Nyugat-Európában ez akár két-három kilogramm is lehet

– mondta végzetül Németh Árpád.

Az ipolyszakállosi Natura Products vállalatról és az általuk kínált termékekről ITT találnak bővebb információkat.

Pásztor Péter/Felvidék.ma