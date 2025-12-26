Karácsonyi képeslapok – a feledésbe merülő kedves szokás

Mint már beszámoltunk róla, idén év elején régi – új helyére költözött az Ipolysági Városi Könyvtár. Az új helyen újraindították az Ipoly – Ipeľ Galériát. A könyvtár fogadóterében működő kis galéria minden hónapban egyedi kiállításokkal várja az olvasókat. Az ünnepekhez igazítva régi karácsonyi képeslapok kerültek a galéria falára.

Magyar és szlovák nyelvű képeslapok egy mára már kissé háttérbe szorult régi szép szokást elevenítenek fel. A digitális világ térhódítása előtt a jelentősebb ünnepek idején bizonyára a kedves olvasók is számos képeslapot küldtek távolban élő családtagjaiknak, rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek. Az üdvözlő kedves szavakat véstük a képeslapok hátsó oldalára.

Az idő elteltével a motívumok is sokat változtak, a klasszikus békebeli időket idéző illusztrációkat fokozatosan felváltották a fotók, a színes grafikai alkotások, megjelentek a mesemotívumok. A kedves, néha már szórakoztató illusztrációk mellett természetesen a klasszikus ábrázolások, bibliai jeleneteket megörökítő képek is megmaradtak.

Az ipolysági könyvtár kis tárlata ezt a világot mutatja be.

A mókás mesefigurás, a kis Jézus születését megörökítő és a világégés idején készült elgondolkodtató lapok egyaránt megtekinthetőek a galéria falain.

Honnan is ered a karácsonyi képeslap küldése? Az első ilyen ünnepi képeslapot az Egyesült Királyságban alkották meg. Sir Henry Cole közhivatalnok sokat törte a fejét, hogyan tudnák a hétköznapi emberek kihasználni az új nyilvános posta lehetőségeit.

Az első nyilvános postai szolgáltatás, a Penny Post a vasutak terjedésének köszönhetően 1840-ben indult. Addig csak a módosabbak kiváltsága volt a postai küldemények feladása.

1843-ban állt elő Cole a karácsonyi képeslap gondolatával, melyet barátjával, John Calcott Horsley képzőművésszel terveztetett meg.

Az első karácsonyi képeslapból 1000 darab készült, és darabonként egy schillingért árulták.

Egyre népszerűbbé váltak a karácsonyi lapok. A századfordulón már Európa-szerte küldöztek ilyen lapokat a karácsonyi időszakban.

A képeslap küldése kedves és figyelmes szokás. Napjainkra egyre inkább kihalófélben van, holott szép és esztétikus képeslapokban ma sincs hiány. Küldése meghittebb és személyesebb az elektronikus változatnál. Igaz nem olyan gyors, de mégis örömet okoz, ha a postaládánkban 2025-ben képeslapot lelünk…

Pásztor Péter/Felvidék.ma