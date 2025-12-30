Meghitt, mégis ünnepélyes hangulatban emlékeztek meg Feleden dr. Danis Tamásról, a község szülöttéről, Rimaszombat legendás tanáráról és helytörténészéről, születésének 100. évfordulója alkalmából.

A helyi temetőben, végső nyughelyénél összegyűltek számára a megemlékezés nemcsak egy jeles évfordulót jelentett, hanem egy olyan életmű előtti tisztelgést is, amely máighatóan formálta a gömöri közösséget.

Mihályi Gábor, Feled község polgármestere beszédében hangsúlyozta: Danis Tamás öröksége túlmutat az egyéni sorson.

„Ez a nap nemcsak az ő életének emlékére szolgál, hanem arra is, hogy emlékezzünk a községünkre hagyott örökségére” – fogalmazott. Kiemelte, hogy a Tanár Úr nemcsak az iskolában, hanem a közösségi életben is példát mutatott, és az oktatás iránti elkötelezettsége generációkat indított el a tudás és a szülőföld szeretetének útján.

A polgármester felidézte: Danis Tamás munkája „felbecsülhetetlen hozzájárulás volt a község és a régió fiataljainak neveléséhez”, hiszen nem pusztán tanított, hanem mentorált, inspirált, és emberközpontú szemléletével az idősebb nemzedékek számára is kapaszkodót adott.

Beszédében arról is szólt, hogy a község 2026-ban megjelenő új kiadványában viszontláthatjuk Danis Tamás még életében készített történelmi anyagait Feledről.

„Hálás vagyok, hogy szívélyesen fogadta a felkérésemet, és személyesen is konzultálhattam vele” – mondta, személyes emlékkel téve még közelebbivé az alakját.

Gyurán Ágnes, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Területi Választmányának elnöke méltató beszédében egy olyan pedagógust idézett meg, „aki már életében legendává vált”.

Mint fogalmazott, Danis Tamás „nem csupán egy tanár volt, hanem a Tanár, nagybetűvel” – olyan ember, akinek tudása mögött bölcsesség, nyugalom és mély emberség állt.

A pedagógus személyiségének legfőbb vonásai között említette szerénységét és következetességét.

„Nem kényszerített, hanem vezetett. Nem a fegyelmet kereste, hanem a megértést” – hangsúlyozta. Szavai szerint Danis Tamás hitt tanítványaiban, sokak számára ő volt az első, aki felismerte bennük a lehetőséget, és akinek ajtaja mindig nyitva állt egy beszélgetésre. „Tudta, hogy egy beszélgetés akár egy életet is képes megváltoztatni.”

A megemlékezésen többször is visszatérő gondolat volt, hogy a tanári hivatás számára nem munka, hanem küldetés volt. Egy olyan csendes, alázatos szolgálat, amelynek eredménye nem címekben vagy látványos elismerésekben mérhető, hanem az emberekben, akikre hatott.

„Vannak emberek, akik nemcsak jelenlétükkel, hanem hiányukkal is tanítanak” – fogalmazott Gyurán Ágnes, utalva arra az erkölcsi iránytűre, amelyet Danis Tamás örökségként hagyott maga után.

A feledi megemlékezés végén a résztvevők, akik között a volt tanítványai között volt kollégái is ott voltak, egyetértettek abban, hogy Danis Tamás emléke nem lezárt múlt, hanem élő örökség.

Megemlékeztek még Klára Bartová és Brezina Béla, aki az ötletgazdája volt ennek a megemlékezésnek, Pelle Tibor a rimaszombati katolikus kör nevében és Hacsi Attila volt diákja is. A megemlékezőknek köszönetet mondott fia, Danis István a részvételért és meghívott mindenkit a Nostalgia helyi étterembe további beszélgetésre.

Danis Tamás olyan értékek hordozója, amelyek ma is érvényesek: a tudás tisztelete, a közösség iránti felelősség és az emberi szó ereje. Ahogyan Mihályi Gábor fogalmazott:

„Mindannyian stafétavivői vagyunk mindannak az értéknek, amit Dr. Danis Tamás élete során generációknak adott át.”

HE/Felvidék.ma