A békés megoldások keresője

Száz év telt el azóta, hogy 1925. december 28-án Feleden megszületett Danis Tamás, az a pedagógus, közéleti ember és helytörténész, akinek neve összeforrt Rimaszombat szellemi életével, a gömöri magyar közösség szolgálatával és a tanári hivatás csendes, mégis maradandó nagyságával. Tíz éve hunyt el.

Életútja a 20. század viharos évtizedeinek lenyomata

Budapesten érettségizett 1945-ben, majd jogi doktorátust szerzett 1950-ben, ám a jogászi pálya helyett a tanítás, az ismeretátadás és a közösségformálás mellett kötelezte el magát. Hazatérése után Korponán tanított, később Pozsonyban szerkesztőként dolgozott a Természet és Technika, valamint a Szlovák Pedagógiai Kiadó munkatársaként.

1954-től Rimaszombat vált igazi otthonává: a közgazdasági középiskola – a mai Kereskedelmi Akadémia – tanára, egyik alapítója és meghatározó szellemi alakja lett.

Büszkén vállalta az intézmény elődjének, a Széman-intézetnek a hagyományait, amely a két világháború között a gömöri lánynevelés kiemelkedő központja volt. Negyven éven át tanított az iskolában, és nyugdíjasként sem szakadt el tőle. További tíz évig óraadóként és helyettesítő tanárként segítette a munkát.

Tanári hivatását nemcsak tantárgyakban mérte, hanem emberi kapcsolatokban, közösségekben és példamutatásban.

Tizenöt osztály osztályfőnökeként mindig közel érezte magát az ifjúsághoz, ahogyan azt később maga is megfogalmazta.

Szakszervezeti elnökként, majd húsz éven át a Honismereti Tábor szervezőjeként pedagógusgenerációkat vezetett be Rimaszombat, Gömör és Észak-Magyarország történetébe és értékeibe. Közben 1961-ben történelem–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett, 1968 és 1972 között pedig a Szlovák Kormány nemzetiségi tanácsának tagjaként vállalt közéleti szerepet. Több tankönyv magyar fordítása is az ő nevéhez fűződik.

Közösségi ember volt a szó legnemesebb értelmében

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének vezetőségében évtizedeken át dolgozott, munkáját országos elismerésekkel, majd 2011-ben Életmű Díjjal jutalmazták. 2001-ben Rimaszombat Város Díját vehette át, és a város díszpolgárává avatták – méltó elismeréseként annak a sokrétű kulturális és közművelődési munkának, amelyet fáradhatatlanul végzett.

Helytörténészként Gömör és a Rimaszombati járás jeles személyiségeinek életét, munkásságát kutatta és örökítette meg. Írásai a Hét, a Gömöri Hírlap, a Honismeret, a Remény, a Fáklyavivő és a Gömörország hasábjain jelentek meg.

Fő műve, a Visszapillantások című kötet 2006-ban látott napvilágot, és nemcsak tanulmányok gyűjteménye, hanem egy gazdag élet szellemi lenyomata is.

Születésének 100. évfordulóján hálával és tisztelettel emlékeznek majd meg róla volt diákjai

Tanári krédóját egyszerű, mégis sokatmondó szavakkal fogalmazta meg: a békés megoldások keresése, a másik ember helyzetébe való beleérzés, a szélsőségek elkerülése vezette egész életében. Ez a szemlélet tette őt hitelessé tanárként, közéleti szereplőként és emberként egyaránt.

Öröksége nem csupán könyvekben és díjakban él tovább, hanem tanítványaiban, kollégáiban és abban a szellemiségben, amelyet Rimaszombat és Gömör közösségére hagyott.

Danis Tamás, Feled szülöttje, Rimaszombat legendás tanára és helytörténésze emléke előtt tisztelgő megemlékezést 2025. december 29-én (hétfőn), 11.00 órától Feleden a helyi temetőben, az elhunyt sírjánál tartják.

Egy évszázad távlatából is világos. Danis Tamás munkája maradandó, példája iránytű.

HE/Felvidék.ma