Változatlan marad a pedagógusok regionális fizetéskiegészítésének rendszere

Az oktatási tárca meg akarja tartani a pedagógusok regionális fizetéskiegészítésének rendszerét, és tovább emelni a fizetéseket. Erről Tomáš Drucker oktatási miniszter beszélt a TASR hírügynökségnek adott év végi interjúban.

Hozzátette, az OECD globális oktatási fórumán is helyeselték ezt a megoldást a szakértők, hiszen Szlovákia egyes régióiban az azonos nominálbér nem garantál egyforma életszínvonalat. „Ha egyes régiókban csupán a 60%-át teszik ki a lakhatási költségek, mint másutt, akkor a különbségből más dolgokat lehet vásárolni” – magyarázta.

A regionális pótlék főleg Pozsony, Nagyszombat és Kassa térségében jelent segítséget, ahol magasabbak a létfenntartási költségek.

Drucker hangsúlyozta, a konszolidáció ellenére januártól 7%-kal emelkednek a bérek az oktatásügyben, és ugyanilyen emelésre került sor 2025 szeptemberében is – ezzel a kormány megmutatja, hogy kiemelt területként kezeli az iskolaügyet.

Megállapította, hogy ezt a béremelési tempót tartani kell, hogy az ágazati bérek megközelítsék a diplomás átlagbért,

mert csak így lehet fenntartani az oktatás minőségét és vonzóbbá tenni a pedagógusi pályát.

Jövőre az oktatási tárca szeretné előterjeszteni az automatikus béremelésre vonatkozó javaslatot. „Része lesz a regionális pótlék is. Lehet, hogy nem sikerült rögtön elérni a célunkat, lehet, hogy eltart két-három évig, de előterjesztjük a javaslatot” – jelentette ki.

TASR/Felvidék.ma