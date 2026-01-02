Évköszöntő zarándoklat az Ipoly mentén

A felvidéki Mária Út hálózat Ipoly menti szervezője, Velebny Gábor, a Via Mariae Polgári Társulás elnökségi tagja és Gyurász Pál plébános már hosszú évek óta szervezője az újévi zarándoklatnak, melyre ismét sor került az esztendő első napján.

Az Ipolyfödémesről és a környékbeli falvakból érkezők elzarándokoltak a Medve-kúti kápolnához, mely a Korponai-fennsík alsó nyúlványainál, az Ipolyfödémes, Tesmag, Ipolynagyfalu, Ipolyhídvég, Kelenye és Ipolyszécsényke közötti erdős területen található.

A Mária Út mentén könnyen megközelíthető szakrális hely közkedvelt a zarándokok és a turisták körében.

A térségben hagyománnyá vált az újévi zarándoklat, amikor január 1-jén, Istenanya ünnepén együtt adnak hálát az elmúlt esztendőben kapott kegyelmekért és kérik Mária közbenjárását az új esztendőre.

A zarándokútvonal, miként minden évben, most is két irányból vezetett a kegyhelyre.

Ipolyfödémesről Velebny Gábor vezetésével indultak a zarándokok, akik 7,5 kilométert tettek meg az oda-vissza úton. A frissen hullott hó beborította a tájat, így könnyű volt haladni a földúton. A Somostól indulók már köves úton haladva érkeztek, őket Gyurász Pál atya vezette a 9 kilométeren történő oda-vissza úton.

A Szeplőtelen Fogantatás nevet viselő Mária-kegyhelyen, mely a Medve-kút fölé emelkedik, imákkal, énekekkel kérték Isten kegyelmét és a Szűzanya oltalmát.

Elfogyasztották a magukkal hozott agapét, tervezték az idei év zarándoklatait, valamint a kegyhely környékének rendbe tételét. Legközelebb február 1-jén keresik fel ismét zarándoklat keretében a közkedvelt Medve-kúti kápolnát.

