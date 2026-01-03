Kötelezők a télre – kihagyhatatlan magyar olvasmányok filmváltozatai a Dunán

A Duna a magyar filmek otthonaként közkedvelt klasszikusokkal indítja az évet. Januárban és februárban vasárnap esténként Jókai Mór és Fekete István népszerű regényeinek film- és sorozatadaptációi érkeznek a képernyőre, amelyek nemcsak könyvben, de filmvásznon is kötelezőek.

Egy magyar nábob – január 4.

Jókai Mór klasszikus regényének filmváltozatában a főurak élete és szerelmi bonyodalmai bontakoznak ki a 19. századi Magyarországon. Várkonyi Zoltán látványos történelmi szuperprodukciója a korszak legnagyobb színészeivel készült. A főbb szerepekben Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Latinovits Zoltán, Básti Lajos, Pap Éva és Tordai Teri is látható.

Kárpáthy Zoltán – január 11.

Jókai Mór romantikus kalandregényének filmváltozata a reformkorba kalauzol a címszereplő sorsán keresztül. A történet középpontjában két embert próbáló kihívás: a Kárpáthy család vagyonáért folyó harc és a nagy pesti árvíz áll. A szereplők – köztük Kovács István, Venczel Vera, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva – alakítása máig emlékezetes maradt a magyar filmtörténetben.

Az aranyember – január 18.

Jókai Mór azonos című kötetének filmadaptációja Tímár Mihály történetét követi, aki a Duna mentén menekülő szultáni kincstárnok lányát, Tímeát, eljuttatja egy távoli rokonhoz, ahol azonban mindketten megpróbáltatásokkal szembesülnek. A romantikus kalandfilm középpontjában Mihály kettős élete áll: miközben a boldogságot a polgári sikerekben és gazdagságban véli, azt végül a Senki szigetén találja meg a szeretett nő, Noémi oldalán. A főbb szereplők között Csorba András, Béres Ilona, Pécsi Ildikó és Latinovits Zoltán ragadja meg hűen a regény érzelmes és kalandos világát.

Vuk – január 25.

A kis róka, Vuk története töretlenül sikeres évtizedek óta: a rajzfilm minden generációt elvarázsol. Fekete István tanulságos meséje a természet törvényeit, ember és állat viszonyát, valamint a bátorság fontosságát hangsúlyozza. A kis róka hangját Pogány Judit, a felnőtt Vukét Gyabronka József adja. Mellettük hallhatják Csákányi Lászlót, Szabó Gyulát és Zenthe Ferencet is a szinkronhangok között.

Tüskevár – február 1.

Két kamaszfiú, Tutajos és Bütyök, nyári vakációjuk során fedezik fel a természet szépségeit és a barátság erejét. A Fekete István regényéből született film a Duna menti táj varázslatos világát is bemutatja. A 2012-es alkotásban a fiatal főhős szerepében Nagy Marcell látható, az öreg Matulát Kovács Lajos alakítja.

A koppányi aga testamentuma – február 8.

Fekete István első regényének történelmi kalandfilm‑adaptációja a török hódoltság korába, a 16. századi Magyarországra kalauzol. A filmben Benkő Péter, Bessenyei Ferenc, Tolnay Klári, Szirtes Ádám és más korszakos színészek alakítják a hősies, romantikus és cselszövő karaktereket. Zsurzs Éva rendezése izgalmasan vegyíti a becsület, szerelem és harc témáit a látványos történelmi kalandfilmben.

Fekete gyémántok – 1. rész – február 15. | 2. rész – február 22.

Jókai Mór klasszikus regényének filmváltozatából a szénbányászok világában bonyolódó szerelmi és társadalmi viszonyokat ismerhetik meg. A második részben tovább mélyülnek a történet konfliktusai: a bányászok, a befektetők és a szereplők közötti viszonyok új fordulatokat kapnak, miközben a főszereplő, Berend Iván becsülete és kitartása ismét központi szerephez jut. A drámai folytatás tovább boncolja a tisztesség és a pénzhajhászás kérdéseit, és a romantikus szálak is új kihívások elé állítják a karaktereket. A főszereplők között Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia, Koncz Gábor és Haumann Péter láthatók.

