Uniós forrásból újul meg a királyhelmeci Lorántffy-kastély

Átfogó felújításon esik át a Királyhelmec központjában álló, Lorántffy Zsuzsanna nevét viselő kastély. A beruházás egy folyamatban lévő, határon átnyúló projekt része, amely több mint 756 ezer euró támogatást nyert el az Helyreállítási Alapból – tájékoztatott a városi önkormányzat.

Az „Interreg Magyarország–Szlovákia” program keretében megvalósuló projekt célja a Lorántffy és a Rákóczi nemesi családok közös történelmi és kulturális örökségének megőrzése és bemutatása, valamint modern turisztikai szolgáltatások és infrastruktúra kialakítása a felújított műemléképületekben.

A kezdeményezés a „Lorántffy–Rákóczi örökség Zemplénben” címet viseli.

A királyhelmeci kastély felújítása úgynevezett rekasztellizációt is magában foglal: megújulnak a műszaki és elektromos hálózatok, kicserélik a nyílászárókat, valamint restaurátori kutatásokat is végeznek. A munkálatok a műemlékvédelmi előírások betartásával zajlanak, azzal a céllal, hogy az épület visszanyerje eredeti történelmi arculatát, ugyanakkor alkalmassá váljon közösségi és kulturális funkciók ellátására.

A felújítást követően a kastély a város reprezentatív és kulturális központjaként működik majd. Helyet kap benne koncert- és házasságkötő terem, szalonjellegű belső terek, valamint egy interaktív kiállítás Királyhelmec történetéről és Lorántffy Zsuzsanna életéről. A tervek szerint kávézó, cukrászda és ajándékbolt is nyílik az épületben, bővítve a térség turisztikai kínálatát.

A beruházás várhatóan új lendületet ad Zemplén fejlődésének, hozzájárul a kulturális értékek megőrzéséhez, munkahelyek létrehozásához, a vidéki turizmus erősítéséhez és a helyi gazdaság élénkítéséhez.

A projekt befejezésének határideje 2026. november 30.

A #lora rövidítésű határon átnyúló kezdeményezést az SNC Art Kiállításrendező Kft. valósítja meg Regéc község önkormányzatával és Királyhelmec városával együttműködésben. A teljes projekt uniós támogatása eléri az 1,64 millió eurót, a teljes költségvetés – az önrészt is beleszámítva – meghaladja a kétmillió eurót. A program részeként megújul a regéci vár, valamint egy tokaji kúria is.

SZE/Felvidék.ma/TASR