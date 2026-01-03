Napfogyatkozás, meteorrajok és látványos bolygóegyüttállások várhatók az idei évben

Részleges nap- és holdfogyatkozás, több feltűnő bolygóegyüttállás, valamint látványos meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton – derül ki a Svábhegyi Csillagvizsgáló összefoglalójából, amely az év tíz legérdekesebb csillagászati jelenségét emeli ki.

Az év egyik legkülönlegesebb eseménye augusztus 12-én este a részleges napfogyatkozás lesz. Budapesten 19:22-kor kezdődik a jelenség, napnyugtára – 19:58-ra – pedig a Hold a Nap átmérőjének mintegy 70 százalékát takarja ki. Magyarországról a fogyatkozó, narancssárga napsarló naplemente közben lesz látható, ami ritka látvány: legutóbb 2003-ban fordult elő hasonló, legközelebb pedig csak 2039-ben lesz. A biztonságos megfigyeléshez speciális napfogyatkozás-néző szemüveg és akadálymentes nyugati horizont szükséges.

Ugyanezen az éjszakán tetőzik a Perseidák meteorraj is: augusztus 12-ről 13-ra virradóra hajnalonként óránként akár 70–80 hullócsillag is megfigyelhető lehet. A raj július közepétől augusztus végéig aktív, így több napon át kínálkozik alkalom csillaghullásra.

Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás következik: 4:33-tól a földárnyék fokozatosan takarja el a Holdat, amely a budapesti holdnyugtakor már 90 százalékban elsötétül. Bár alacsonyan lesz látható, a vöröses elszíneződés így is látványosnak ígérkezik.

Az év során több figyelemre méltó bolygóegyüttállás is várható. Június 9-én a Vénusz és a Jupiter kerül látványosan közel egymáshoz az esti szürkületben, május 18-án pedig a vékony holdsarló társaságában figyelhetők meg. Február 19-én három bolygó és a fiatal Hold alkot majd feltűnő csoportosulást, november 16-án hajnalban pedig a Mars–Jupiter együttállása ígérkezik az év egyik legszebb égi látványának.

A Geminidák meteorraj december 14-i maximuma óránként akár 120 hullócsillagot is hozhat, ráadásul idén a Hold korai nyugvása miatt kifejezetten kedvezők lesznek a megfigyelési feltételek.

A csillagászok felhívják a figyelmet arra, hogy több jelenség városi környezetből is jól látható lesz, a meteorrajok megfigyeléséhez viszont fényszennyezéstől mentes égbolt ajánlott. A Svábhegyi Csillagvizsgáló részletes blogbejegyzésben is bemutatja az év legszebb égi eseményeit.

MTI/Felvidék.ma