Lezárult az izsai római castellum északi kapujának felújítása

Fotó: Duna Menti Múzeum, FB

November 11-én régészeti kutatással indult el a dunai limes UNESCO-világörökségi helyszínen található Izsai római castellum északi kapujának felújítását lezáró, utolsó munkaszakasz – tájékoztatott közleményében a Komáromi Duna Menti Múzeum.

A feltárást PhDr. Ján Rajtár, CSc. vezetésével a Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézete végezte, együttműködésben a Nagyszombati Egyetem Bölcsészkarának klasszikus régészeti tanszékével.

A régészek mintegy 125 négyzetméteres területet tártak fel, amelyet hozzávetőleg 50 centiméter mélységig bontottak meg. Ezzel párhuzamosan megtisztították az 1978–1979-es kutatások szelvényeinek metszeteit is, ahol jól kirajzolódtak az egyes korszakok útfeltöltései, az árkok és a sáncszerkezetek.

November 25. és december 16. között sor került az északi kapu falazott szerkezeteinek helyreállítására, valamint a környező terület egyes felszíni elemeinek rendezésére. A felújítás első üteme 2021-ben, a második 2022-ben valósult meg, a mostani szakasszal pedig lezárult az északi kapu teljes rekonstrukciója. A munkálatok során az eredetihez hasonló anyagokat és hagyományos technológiákat alkalmaztak.

Mindhárom építési szakasz falazási munkáit Miroslav Hladil irányította, a szakmai felügyeletet doc. Ing. Oto Makýš, PhD. látta el. A projekt megvalósítását a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta.

Felvidék.ma

