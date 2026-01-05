Nyitra megyében több közlekedési fejlesztés várható

„Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség” – Petőfi Sándor verssorai ma még érvényesek a Vágfarkasd és Sókszelőce közötti szakaszon a Vág folyón. De már nem sokáig… Sokak örömére ugyanis megindul a kompjárat, amelynek köszönhetően a Vágsellyei járás lakói számára mintegy negyven perccel lerövidül a munkába, iskolába járás, illetve az ügyintézés végett elengedhetetlen közlekedés.

„A kompjárattal újra megindul a közlekedés, amely Vágfarkasd, Negyed, Zsigárd, Gúta és a távolabb eső falval lakóit egyaránt érinti a Vág egyik oldalán és Sókszelőce, valamint Tótmegyer lakóit a folyó másik oldalán. Tudatosítjuk, hogy a kompjárat beszüntetése sok bosszúságot okozott, hiszen sok időt elvett az emberektől, és végeredményben még anyagi többletkiadással is járt. Ez az oka, hogy szorgalmazzuk a kompjárat újraindítását” – fogalmazott Peter Privalinec, a Nyitra Megyei Önkormányzat hivatalvezetője.

A megye további fejlesztéseket is tervez a tömegközlekedés megkönnyítése érdekében.

A Lévai járásban 2025 októberében megkezdődött a Derzsenye (Drženice) és a megye határát összekötő közút javítása, tervezik az Ohaj és Ógyalla közötti útszakasz felújítását az Érsekújvári és a Komáromi járást érintve.

„A közbeszerzési eljárások mindig elhúzódnak és igényes feladatok, de ennek ellenére sikerült több nagy beruházást előkészítenünk és beindítanunk. Számos esetben az Európai Uniós alapokból származó anyagiakat használtuk fel ezekre a célokra, és így folytatjuk tovább is. Minden híd, minden útszakasz, minden kilométer konkrét személyt jelent, akik szeretnének eljutni a munkahelyükre, az iskolába, illetve fontos ügyeik intézésére” – hangsúlyozta Branislav Becík, a Nyitra Megyei Önkormányzat elnöke.

Ami az egyes települések közötti autóbuszos közlekedést illeti, az ország nyolc megyéje közül Nyitra megyében a legolcsóbb a tömegközlekedés.

„Az ÁFA emelkedése ellenére a tömegközlekedés eddig érvényes árát 2031-ig megtartjuk” -nyilatkozta Zuzana Vilčeková, a Nyitra Megyei Önkormányzat szóvivője.

(BM/Felvidék.ma/Webnoviny.sk)