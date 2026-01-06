Tíz éves lett a királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösség Háza

Tíz éve működik Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Háza. Ebből az alkalomból január 4-én zenés gálaestre került sor a ház falai között.

Pásztor István úr megnyitó beszédében felvázolta és ismertette a Ház létrejöttének és megépítésének körülményeit. Az elhangzottakból nemcsak egy épület története bontakozott ki a kedves közönség előtt, hanem az az összefogás, elkötelezettség és hit is, amely nélkül ez a Ház ma nem lehetne az, ami: a Közösség otthona. Mert az elmúlt 10 évben nem csupán falakból és termekből állt, hanem találkozásokból, közös élményekből, hagyományokból és összetartozásból.

Egy olyan hely lett, ahol a magyar szó, a kultúra, a zene és a közösségi élet otthonra talált – és talál ma is.

A Ház szellemiségét az itt dolgozó munkatársak elhivatottsága és a közösség iránti mély elköteleződése határozza meg. Ők azok, akik szívvel-lélekkel dolgoznak azon, hogy a helyi magyar közösség igényei előtérbe kerüljenek – legyen szó kulturális eseményekről, hagyományőrző programokról, előadásokról, vagy kiállításokról. Értéket és élményt teremtenek.

Személyes kötődésem e helyhez különösen erős. Megtiszteltetés számomra, hogy időről időre együtt dolgozhatok a közösséggel különböző kulturális rendezvények kapcsán. Műsorvezetőként olyan elismert művészekkel, közéleti személyiségekkel beszélgethettem „Sokszemközt” (beszélgetős estek keretén belül), mint Faragó András, Gundel Takács Gábor, Miklósa Erika, Janza Kata, Vadkerti Imre, Koltay Gergely, Gubík László – minden alkalom felejthetetlen élményt jelentett számomra, s bízom benne, hogy a közönség számára is.

A pandémia idején sem szakadt meg a kapcsolat: szombatonként versekkel jelentkeztünk a weboldalon, hogy a bezártság idején is eljuthasson a kultúra a követőkhöz.

Emellett YouTube videósorozat keretében híres emberek (írók – költők, zeneszerzők) életét dolgoztuk fel a Bodrogközi Színjátszók fiatal tehetségeivel, valamint a Thália Színház művésznőjével, Dégner Lillával egyetemben.

Az újévi gálaest egyszerre szólt a múltról, a jelenről és a jövőről, amelyet közösen szeretnénk tovább építeni.

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt 10 évben hozzájárultak ahhoz, hogy ez a közösségi ház élő, lüktető szellemi központtá váljon.

Köszönjük az est előadóinak, hogy tehetségükkel, szívükkel és jelenlétükkel megajándékozták a nagyérdeműt.

Mgr. Balogh Mónika