„Fontos, hogy a diaszpórában élő közösségek megmaradjanak magyarnak”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI)

Ha a diaszpórában élő magyar közösségek meg tudnak maradni magyarnak, meg tudják őrizni identitásukat, akkor lesz magyar jövő például Ausztráliában vagy Új-Zélandon is – jelentette ki Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében a déli félteke országaiba készülő ösztöndíjasok nyitókonferenciáján hétfőn, Budapesten.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta, hogy a diaszpórában élők számára a legfontosabb kérdés, hogy meg tudnak-e maradni magyarnak. Márpedig csak akkor tudnak megmaradni magyarnak, ha magyar közösségi életet élnek, magyarul olvasnak, magyarul tanulnak. Ebben tudnak segíteni a programban résztvevő ösztöndíjasok, akik új színt tudnak vinni a helyi közösségek életébe – mondta.

Ugyanis, ha bárhol a világon egy magyar közösség meggyengül, vagy eltűnik, az egész magyar nemzet lesz szegényebb – tette hozzá.

A politikus arra biztatta

az ösztöndíjasokat, hogy legyenek az államtitkárság kinyújtott kezei, fülei és szemei.

És akkor végzik jól a munkájukat, ha a 9 hónapos küldetés leteltével úgy térnek haza, hogy hiányozni fognak annak a közösségnek, ahol a missziót teljesítették – mondta.

Nacsa Lőrinc azt kívánta az ösztöndíjasoknak, hogy ők is öregbítsék a magyar nemzet hírnevét.

Csakúgy mint az az 1100 ösztöndíjas, akik a program keretében segítették a magyar közösségeket az elmúlt egy évtizedben szerte a világon

– mondta az államtitkár.

A déli félteke országaiba induló 35 ösztöndíjas a kétnapos konferencián nemzetpolitikai ismereteket sajátít el.

MTI/Felvidék.ma

