Rendkívüli jubileumi évet hirdetett Szent Ferenc tiszteletére XIV. Leó pápa

Rendkívüli jubileumi évet hirdetett meg XIV. Leó pápa Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A ferences rendiek családja nagy hálával és örömmel fogadta a hírt, amely szerint 2026. január 10. és 2027. január 10. között világszerte Szent Ferenc éve kerül megünneplésre – adta hírül a szlovákiai ferences rend közösségi oldalán.

A Szentatya által kihirdetett dekrétum különleges jubileumi évként határozza meg ezt az időszakot, amelynek során a keresztény hívek meghívást kapnak arra, hogy Assisi Szent Ferenc példáját követve a szentség, a béke és az önzetlen szeretet tanúivá váljanak a mai világban.

Az Apostoli Penitenciária döntése értelmében

a jubileumi év során teljes búcsúban részesülhetnek mindazok, akik a szokásos feltételek mellett jámbor módon bekapcsolódnak az ünnepi eseményekbe. A Szent Ferenc éve egyben szerves folytatása a 2025-ös rendes szentévnek, tovább erősítve a zarándoklás és a lelki megújulás üzenetét.

A jubileum különösen a ferences család tagjaihoz szól: az első, második és harmadik rendhez– beleértve a világi és reguláris közösségeket –, valamint mindazon megszentelt életű intézményekhez és apostoli társaságokhoz, amelyek Szent Ferenc reguláját követik vagy lelkiségéből merítenek. Ugyanakkor a jubileumi kegyelmek minden hívő számára nyitottak, akik őszinte szívvel, a bűntől elszakadva zarándoklatot tesznek bármely ferences templomba vagy Szent Ferenc tiszteletére szentelt kegyhelyre a világon.

Az idősek, betegek és mindazok, akik súlyos okok miatt nem tudják elhagyni otthonukat, szintén részesülhetnek a teljes búcsú kegyelmében, ha lélekben csatlakoznak a jubileumi ünneplésekhez, és imáikat, szenvedéseiket Istennek ajánlják fel.

A jubileumi év – amely a ferences nyolcszáz éves évfordulók sorát koronázza meg – arra hív, hogy Szent Ferenc, „Assisi szegénykéjének” ragyogó példája újra megszólítsa a szíveket. Az a szent, aki szegénnyé és alázatossá vált, hogy valódi alter Christus legyen a földön, ma is arra ösztönöz, hogy hiteles keresztény szeretettel forduljunk felebarátaink felé, és őszintén törekedjünk a népek közötti békére és egyetértésre.

„Szent Ferenc nyomdokain járva alakítsuk át a szentév zarándokreményét a cselekvő szeretet tüzévé”

– fogalmaz a felhívás. A rendkívüli jubileumi év minden hívő számára lehetőség arra, hogy a megszentelődés és az evangéliumi tanúságtétel útján haladjon, Isten dicsőségére és az egész Egyház javára.

A teljes búcsú elnyerésének feltételei

A jubileumi év során – önmagukért vagy elhunytakért – teljes búcsúban részesülhetnek azok, akik szentségi gyónást végeznek (a megelőző vagy követő nyolc napon belül); részt vesznek szentmisén és szentáldozáshoz járulnak; zarándoklatot tesznek egy ferences templomba vagy Szent Ferenc tiszteletére szentelt helyre, ahol a Hiszekegy elimádkozásával megújítják hitvallásukat; elimádkozzák a Miatyánkot; imádkoznak a Szentatya szándékaira, kifejezve az Egyházhoz való tartozásukat.

A jubileumi év részletes programja és a dekrétum teljes szövege hamarosan nyilvánosságra kerül – adták hírül a szlovákiai ferencesek.

Nemrég számoltunk be arról, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendhagyó lelki kezdeményezésre készülnek a Szlovákiában szolgáló ferencesek: egy külön erre az alkalomra készült Szent Ferenc-ábrázolás indul vándorútra az ország valamennyi ferences közösségéhez, amelyről ITT írtunk bővebben.

SZE/Felvidék.ma