Jelentősen nőtt a légúti megbetegedések száma Komáromban

Jelentős mértékben megemelkedett az influenzás és légúti megbetegedések száma az év első hetében – számolt be az AGEL Komáromi Kórháza. A szakemberek szerint a megbetegedések aránya több mint 25 százalékkal nőtt, ami egyértelműen jelzi, hogy az idei influenzaszezon már javában zajlik.

A leginkább érintett korosztály az öt év alatti gyermekeké, de sok esetben felnőtteknél is szövődményekkel jár a betegség. Számos páciensnél alakult ki arcüreg-, fül- vagy tüdőgyulladás, ami tovább terheli az egészségügyi ellátórendszert.

„Az influenza és az influenzaszerű megbetegedések jellemző tünetei közé tartozik a hirtelen jelentkező magas láz, amely nehezen csillapítható, a légzési nehézség, mellkasi fájdalom, az erős kimerültség, időseknél akár zavartság is. Gyermekeknél gyakran jelentkezik kiszáradás” – hívta fel a figyelmet Valacsai Filkó Gabriella, a kórház igazgatóhelyettese.

A szakember hangsúlyozta, a gyógyulás érdekében elengedhetetlen a pihenés, a bőséges folyadékbevitel és a könnyen emészthető ételek fogyasztása. A tünetek enyhítésére alkalmazhatók vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapítók, a párás levegő pedig segíthet a köhögés és torokfájás csillapításában. Fontos, hogy a szervezet elegendő időt kapjon a regenerálódásra.

A kórház egyúttal arra is kéri a hozzátartozókat, hogy betegen, még enyhe megfázás esetén se látogassák kórházban fekvő szeretteiket. „Bízunk a betegek hozzátartozóinak felelős hozzáállásában, hogy saját betegségük idején nem teszik ki felesleges kockázatnak családtagjaikat és más pácienseket” – hangsúlyozta a szakértő.

A megelőzés szerepe ebben az időszakban kiemelten fontos. Az orvosok javasolják az immunrendszer erősítését, különösen az A-, C-, E-, D- és B-vitaminok bevitelével. Emellett ajánlott kerülni a zsúfolt helyeket, rendszeresen szellőztetni a zárt tereket, betartani a kézhigiéniát és az alapvető légúti higiénés szabályokat, valamint csökkenteni a beteg emberekkel való érintkezés esélyét.

A szakemberek szerint a következő hetekben továbbra is magas maradhat a megbetegedések száma, ezért mindenkit fokozott óvatosságra intenek.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény