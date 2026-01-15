2025-ben 51 gyerek született Ógyallán, 25 fiú és 26 lány. Tavaly a város 100 lakosa hunyt el, 42 férfi és 58 nő, jelenleg 7180 fő Ógyalla lakossága – közölte a városi hivatal.

A legidősebb nő a városban 95 éves, a legidősebb férfi 96. Az átlagéletkor 43,41 év, a nőknél 45,34, a férfiaknál 41,44 év.

2025-ben 67-en költöztek a városba, 94-en viszont megszüntették ottani állandó lakhelyüket.

„2025-ben 17 házasságkötést jegyzett be a helyi anyakönyvi hivatal. 2026-ban az első ógyallai csecsemő január 2-án született az érsekújvári kórházban, aki a Naren nevet kapta”

– tették hozzá.

TASR/Felvidék.ma