Éves viszonylatban csökkent a migrációs nyomás az EU külső határain

Az Európába vezető migrációs útvonalak legtöbbjén az előző év adataihoz képest 26 százalékkal csökkent a migrációs nyomás, 2025-ben mintegy 178 ezren kíséreltek meg illegális úton az Európai Unió területére lépni – közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex csütörtökön.

A varsói székhelyű uniós ügynökség a 2025-ös összesítő migrációs adatait rögzítő jelentésében mindenekelőtt kiemelte: az illegális migrációs beáramlás éves szintű csökkenése jelentős fejlemény, a helyzet Európa határain azonban továbbra is bizonytalan. A migrációs nyomás gyorsan változhat az útvonalak között, amit konfliktusok, instabilitás és csempészhálózatok tevékenysége alakítanak.

„Ha az EU közvetlen szomszédságában nem következik be jelentős geopolitikai eszkaláció, az Európába irányuló illegális migráció 2023 óta tartó csökkenése továbbra is folytatódhat. Ez a migránsok származási országával, valamint a tranzitországokkal ápolt együttműködéstől, valamint Európa azon képességétől függ, hogy felkészült-e a hirtelen változásokra”

– fogalmaztak.

A jelentés szerint az illegális bevándorlás mértékének legjelentősebb, egyéves viszonylatban 63 százalékos visszaesését a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jegyezték fel. Itt tavaly 17 280 határsértő esetében kellett intézkedniük a hatóságoknak.

A migrációs nyomás 42 százalékos csökkenését jegyezték fel a Nyugat-Balkán országain keresztül vezető migrációs útvonal országainak hatóságai 2025-ben. Ott tavaly 12 528 ember próbált illegálisan az unió területére jutni.

A migrációs nyomás jelentős visszaeséséről számoltak be a fehérorosz határon is, ahol 2025-ben 10 846-an lépték át törvénytelen módon az uniós határt. Ez az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest 37 százalékos csökkenést jelent.

Kevesebben érkeztek az EU területére a Földközi-tenger keleti medencéjének – főként Görögországot és Ciprust érintő – migrációs útvonalán is. Itt tavaly 51 399 illegális határátlépést jelentettek a nemzeti hatóságok, ami 27 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest.

Az illegális bevándorlás jelentette nyomás éves viszonylatban 3 százalékkal esett vissza a brit tengeri határokon. Itt 2025-ben 65 861-en próbálkoztak a tengeri átkeléssel.

Az előző év adataihoz képest 2025-ben a migrációs nyomás csökkenéséről számoltak be a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő migrációs útvonalon is. Itt 66 328-an próbáltak meg az unió területére jutni, ami 1 százalékos visszaesést jelent éves viszonylatban.

Megjegyezték:

Ezen a migrációs útvonalon továbbra is Líbia jelenti az elsődleges indulási országot a migránsok számára, kisebb számban indulnak útnak Európa felé Tunéziából és Algériából.

Éves viszonylatban az adatok emelkedését (+14 százalék) a Földközi-tenger nyugati medencéjében, a főként Spanyolországot érintő migrációs útvonalon jelentették az illetékes hatóságok. Itt tavaly 19 403 észlelést jegyeztek fel.

A migrációs útvonalak legtöbbjén bangladesi, majd egyiptomi és afgán állampolgárokat vettek nyilvántartásba – tette hozzá jelentésében a Frontex.

MTI/Felvidék.ma