Automatikusan újraszámolják a gyermeknevelést figyelembe vevő nyugdíjakat

BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A Szociális Biztosító automatikusan, külön kérelem benyújtása nélkül újraszámolja a nyugdíjakat a gyermekgondozási időszakok figyelembevételével. A biztosító erre a társadalombiztosítási törvény 2026. január 1-jétől hatályos módosítása kapcsán hívta fel a figyelmet, amely a gyermekről való gondoskodás időszakának nyugdíjcélú értékelését szabályozza újra.

A változtatás célja, hogy a gyermek születését követően, a törvényben meghatározott időtartam alatt végzett gyermeknevelés ne csökkentse annak a biztosítottnak a nyugdíját, aki a gondoskodást ténylegesen ellátta. A Szociális Biztosító első, az újraszámításról szóló határozatait 2027 januárjától kezdi kiküldeni.

A biztosító tájékoztatása szerint 2026 átmeneti évnek számít. Az ebben az évben megállapított nyugdíjakat egyelőre még a 2025 végéig hatályos szabályok szerint számítják ki, mivel az intézmény jelenleg az informatikai rendszereket igazítja az új előírásokhoz.  Ugyanakkor hangsúlyozták: ezeket a nyugdíjakat is utólag, az új szabályok szerint számolják majd újra, az átszámításokra 2027-ben kerül sor.

Az új módszer alapján nemcsak az újonnan megállapított ellátásokat vizsgálják felül, hanem azokat a nyugdíjakat is, amelyeket 2004. január 1-je után ítéltek meg. Az újraszámítás az öregségi, az előrehozott öregségi, valamint a rokkantsági nyugdíjakat egyaránt érinti.

A Szociális Biztosító becslése szerint mintegy 800 ezer–1 millió nyugdíjas ügyét vizsgálják felül, és körülbelül 400 ezer esetben kerülhet sor nyugdíjemelésre. Az újraszámításokat fokozatosan, legkésőbb 2031. december 31-ig végzik el.

Amennyiben az új számítás magasabb nyugdíjösszeget eredményez, a különbözetet visszamenőleg, 2026. január 1-jétől fizetik ki. Ha viszont az újonnan kiszámolt összeg alacsonyabb lenne, a nyugdíjas továbbra is a korábbi, számára kedvezőbb összegű ellátást kapja.

