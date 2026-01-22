Közösségi összefogás a nagykaposi tragédia áldozatának családjáért

Megrázta a térség közösségeit az a tragikus baleset, amely még december 23-án történt Nagykaposon. Egy vállalat területén zajló rekonstrukciós munkálatok során az épület egy része leszakadt, s az omlás következtében három ember életét vesztette, egy további személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Az áldozatok fiatal, dolgozó férfiak voltak – 23, 31 és 41 évesek –, akik munkavégzés közben rekedtek a romok alatt.

A tragédia nemcsak családokat borított gyászba, hanem az egész régiót megrendítette. Az egyik elhunyt, Török Benjámin halála különösen mélyen érintette Pólyán községet. A fiatal férfi után két kisgyermek – egyéves ikerfiúk – maradt árván, ami tovább súlyosítja a családot ért veszteség emberi és lelki terhét.

A település önkormányzata ezért közösségi gyűjtést hirdetett Benjámin családjának megsegítésére. A felhívás szerint a családot a feldolgozhatatlan gyász mellett komoly anyagi nehézségek is sújtják, ezért a támogatás a temetési költségek fedezését, a mindennapi megélhetés biztosítását, valamint a gyász időszakának enyhítését szolgálja.

Az adománygyűjtés a Donio közösségi adománygyűjtő felületen keresztül zajlik. A segítséget nyújtani szándékozók az alábbi oldalon tudnak hozzájárulni a család támogatásához:

https://donio.sk/pomozte-rocnym-dvojickam

A község minden jó szándékú adományozót arra kér, hogy lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a segítségnyújtáshoz – akár kisebb összeggel is. Mint hangsúlyozzák: minden felajánlás számít, és valódi támaszt jelent a gyászoló család számára ebben a rendkívül nehéz időszakban.

„Hisszük, hogy a legnehezebb pillanatokban az összefogás ad erőt, és hogy Benjámin emléke így őrizhető meg méltó módon” – áll a felhívásban.

A gyűjtést Bagonyi János, Pólyán község polgármestere hirdette meg, aki a család nevében is köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítenek enyhíteni a tragédia következményeit.

SZE/Felvidék.ma