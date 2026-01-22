Mindannyian Isten csapatában játszunk

A Bódi tesók azt ígérik, hogy felvidéki motivációs turnéjuk alatt olyan estét kínálnak, amely inspirációt, lendületet és új szemléletet ad mindazoknak, akik változtatni szeretnének az életükön és céljaikon.

Rimaszombatban találkozhatott legutóbb a közönség a testvértrióval, akik a televíziós reality műsorok világából érkezve váltak ismertté. Olyan motivációs előadással érkeztek, ami közösségi eseményt nyújtott.

A közönség élőben tapasztalhatja meg az energiáikat ezúttal Galánta, Párkány, Rimaszombat után Diósförgepatonyban, Tornalján és Komáromban.

Személyes történetekkel, őszinte tapasztalatokkal és energikus gondolatokkal inspirálják a résztvevőket. Előadásaik középpontjában a tudatos döntések, a kitartás és az önfejlesztés áll, miközben arra ösztönzik hallgatóikat, hogy merjenek új irányt választani.

Reality műsorokból motivációs színpadra

A magyar médiában az utóbbi években egy háromtagú testvértrió vált ismertté, akik a reality világából léptek át a motivációs előadások és a vállalkozói gondolkodás területére. Szereplésük az Ázsia Expressz és a Nyerő Páros című műsorokban nemcsak szórakoztató tartalmat kínált, hanem személyiségük, kitartásuk és csapatmunkájuk révén egy sajátos, inspiráló imázst is kialakított.

A testvérek a televíziós ismertséget tudatosan alakították át személyes márkává.

Tevékenységük középpontjában a sikerhez vezető mentalitás, az önfejlesztés és a vállalkozói szemlélet áll. Motivációs estjeiken személyes történeteket, kudarcokat és tanulságokat osztanak meg, miközben a célkitűzés, a felelősségvállalás és a kitartás fontosságát hangsúlyozzák.

Könyvekben is összefoglalják gondolataikat

Előadásaikkal és könyveikkel elsősorban fiatalokat és pályakezdőket szólítanak meg, de a középkorosztály is érdeklődik a testvértrió életútja iránt, hiszen kézzelfogható példát hoznak a fejlődés és az önmegvalósítás lehetőségeire.

A közösségi médiában való aktív jelenlétük tovább erősíti hatásukat. Ott rövid, motiváló tartalmakat és üzleti témájú üzeneteket közvetítenek.

A motivációs turné nem csupán előadássorozat, hanem közösségi élmény is. Az este során feltöltődhetnek, gondolatokra ébredhetnek, könyveket, ékszereket vásárolhatnak, és a dedikálás mellett közös képek is készülhetnek.

Eddig többek között olyan köteteket jelentettek meg, mint az Elég jó vagy!, a Mielőtt feladnád, az Adj új esélyt magadnak! vagy az Inkább ezer irigyet, mint egy sajnálót!, valamint a „Mindig minden” című sorozat darabjait. Ezek a könyvek ugyanazt az üzenetet közvetítik, amely az előadások alapját is képezi, hogy a változás nem kívülről érkezik, hanem a személyes döntésekből születik meg.

Isten minden egyes nap dolgozik rajtunk

Mint vallják, a motivációs esttel segíthetnek kilépni a holtpontról, mert most van új év, új energia, új döntések. Erőt adó jelmondatuk:

„Mindig minden úgy alakul, hogy nekünk a legjobb legyen, hisz Isten csapatában játszunk.”

„A mai napig vannak az életünkben mélypontok, amelyeken fogcsikorgatva vonszoljuk át magunkat. Nem vagyunk tökéletesek, de Isten minden egyes nap dolgozik rajtunk. Elfogadjuk a próbatételeit, és igyekszünk nem könnyebb súlyokért imádkozni, hanem erősebb vállakért” – mondják bemutatkozásukban.

