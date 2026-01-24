Home Hitélet A Világosság református egyházi műsor január 25-ei ajánlata
A Világosság református egyházi műsor január 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: az eltévedt juh, 20 éves a Pozsonyi Koreai Református Gyülekezet, Magyarországról Felvidékre.

Ha a száz juhból eltéved egy a hegyekben, a pásztor elmegy megkeresni, otthagyva a kilencvenkilencet. De miért vállal ilyen áldozatot azért az egyért? Az elveszett juh példázatáról Rákos Loránt püspökhelyettes, kövecses-naprágyi lelkipásztor szól igehirdetésében.

Húsz éves a Pozsonyi Koreai Református Gyülekezet. Az évfordulóért január 18-án ünnepi istentiszteleten adtak hálát. A jelentős esemény alkalmából támogatásként tízezer eurót adományozott a közösség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak. A riportban megszólal Géresi Róbert püspök, Palcsó Attila zsinati külügyi tanácsos, Vargaeštók Dávid és Park Sungkon.

A magyarországi Szamoskérről, a hármashatár közeléből származik Nyakas Gergő, akit megválasztása után 2024 őszén iktattak be a Perbenyiki Református Egyházközség lelkészi állásába. A vele készült beszélgetésben azt meséli el, hogy miért éppen ide vezetett az útja.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

