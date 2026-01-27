Emléktúra a Szilicei-fennsíkon

Idén hatodik alkalommal rendezték meg a Szilicei-fennsíkon azt az emléktúrát, amelyet a térségben zajló harcok befejezésének emlékére szerveznek meg minden évben. A résztvevők ezúttal a harcok befejezésének 81. évfordulójára emlékeztek.

A túra nem csupán természeti élményt, hanem mély történelmi és érzelmi tartalmat is hordozott. Minderről Horváth Róbert szervező számolt be közösségi oldalán.

A résztvevők felkeresték az elesett katonák sírjait, gyertyát gyújtottak, és csendes főhajtással tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.

Az emlékezés egyik meghatározó pillanata volt, amikor Emődi Kristina az elesett katonák sírjainál mondott mélyen megérintő, érzelmes beszédet, amely még erőteljesebbé tette a megemlékezés hangulatát.

A túra során a résztvevők megálltak annál az emlékműnél is, amelyet tavaly avattak fel a harcok befejezésének 80. évfordulóján. Az emlékmű különlegessége, hogy a fennsíkon hátramaradt hadianyagból készült, és mindkét oldalon harcoló katonák szenvedését szimbolizálja, így a történelmi múlt összetettségére és tragikumára is emlékeztet.

A nap a Rakatya menedékháznál ért véget, ahol a Vepor Hadtörténeti Klub tagjai korhű felszerelések bemutatásával és kiváló káposztalevessel tették teljessé a programot.

A 15,4 kilométeres túra idén valódi téli körülmények között zajlott: vastag hó borította a fennsíkot, ami különleges hangulatot adott az eseménynek.

A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek a túrán, valamint a segítőknek és közreműködőknek, akik hozzájárultak az esemény sikeres megvalósításához. Az emléktúra ismét bizonyította, hogy az emlékezés hagyománya élő és közösségteremtő erővel bír.

A résztvevők reménye szerint jövőre is folytatódik a közös emlékezés, amely egyszerre szól a történelem tiszteletéről és a közösség erejéről.

HE/Felvidék.ma