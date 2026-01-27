Home Múltidéző Emléktúra a Szilicei-fennsíkon
Múltidéző

Emléktúra a Szilicei-fennsíkon

Közös tisztelgés a harcok áldozatai előtt

HE
HE
Fotó: Lehotai Aladár/Felvidék.ma

Idén hatodik alkalommal rendezték meg a Szilicei-fennsíkon azt az emléktúrát, amelyet a térségben zajló harcok befejezésének emlékére szerveznek meg minden évben. A résztvevők ezúttal a harcok befejezésének 81. évfordulójára emlékeztek.

A túra nem csupán természeti élményt, hanem mély történelmi és érzelmi tartalmat is hordozott. Minderről Horváth Róbert szervező számolt be közösségi oldalán.

Fotó: Horváth Róbert FB

A résztvevők felkeresték az elesett katonák sírjait, gyertyát gyújtottak, és csendes főhajtással tisztelegtek az áldozatok emléke előtt.

Az emlékezés egyik meghatározó pillanata volt, amikor Emődi Kristina az elesett katonák sírjainál mondott mélyen megérintő, érzelmes beszédet, amely még erőteljesebbé tette a megemlékezés hangulatát.

A túra során a résztvevők megálltak annál az emlékműnél is, amelyet tavaly avattak fel a harcok befejezésének 80. évfordulóján. Az emlékmű különlegessége, hogy a fennsíkon hátramaradt hadianyagból készült, és mindkét oldalon harcoló katonák szenvedését szimbolizálja, így a történelmi múlt összetettségére és tragikumára is emlékeztet.

A nap a Rakatya menedékháznál ért véget, ahol a Vepor Hadtörténeti Klub tagjai korhű felszerelések bemutatásával és kiváló káposztalevessel tették teljessé a programot.

A 15,4 kilométeres túra idén valódi téli körülmények között zajlott: vastag hó borította a fennsíkot, ami különleges hangulatot adott az eseménynek.

A szervezők köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek a túrán, valamint a segítőknek és közreműködőknek, akik hozzájárultak az esemény sikeres megvalósításához. Az emléktúra ismét bizonyította, hogy az emlékezés hagyománya élő és közösségteremtő erővel bír.

A résztvevők reménye szerint jövőre is folytatódik a közös emlékezés, amely egyszerre szól a történelem tiszteletéről és a közösség erejéről.

HE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az ótátrafüredi templom az alpesi stílus őrzője a...

Hétvégi időutazás Betlérbe – Andrássy Irma nyomában

Eredeti Mikszáth-kézirat a hét tárgya a Palóc Múzeumban

Az ipolyviski kutyika története

Egy elfeledett magyar nyelvű síremlékre bukkantak Helpán

A száz évvel ezelőtt elhunyt Blaha Lujzára emlékeztek...

Az Epölyi atyák nyomában

Reneszánsz kori kőemlék Ajnácskőről

A Kőpataki-tó szomszédságában lévő csillagvizsgáló nyomában

Ilovszkoje körvédelmének magyar hősei

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma