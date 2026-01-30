Kőszegi Imrére, a magyar jazzélet meghatározó alakjára emlékezik a közmédia

Csütörtökön, 81 évesen elhunyt Kőszegi Imre a Bartók Rádió Zenei Díj Babos jazz-előadói elismerésével kitüntetett jazzdobos, zeneszerző, a hazai jazzélet egyik megkerülhetetlen alakja. A közmédia több csatornája tematikus műsorokkal emlékezik kivételes pályafutására és életművére.

A megemlékezések sora január 30-án, pénteken veszi kezdetét. A Szakcsi Rádió 19 órától a Jazzportré című műsorban egy korábbi interjúval idézi fel a művész gondolatait, majd 20 órától a Jazzkoncertek adásában két Kőszegi-formáció koncertfelvétele hangzik el egymást követően. A Bartók Rádió 23 órától a Jazzlegendák című műsorban egy Márványteremben rendezett koncert felvételével tiszteleg Kőszegi Imre emléke előtt.

A televíziós csatornák is csatlakoznak a megemlékezéshez. A nap folyamán az M5 és a Duna World csatornákon is látható lesz a Nagy pillanatok Kőszegi Imrével készült epizódja. Az M2 Petőfi TV január 30-án, péntek éjjel az Akusztik – Szakcsi Lakatos Béla Trió című műsorral idézi meg a zenész munkásságát. Az M5 kulturális csatorna február 1-jén 13:30-tól tűzi műsorára a Kontúr tavaly készült portréadását, amely mélyinterjún keresztül enged betekintést a jazzélet meghatározó személyiségének gondolkodásába és pályájába.

Kőszegi Imre Liszt Ferenc-díjas jazzdobos, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, a magyar jazz egyik kiemelkedő muzsikusa volt.

Pályafutása során a hazai és a nemzetközi jazzélet számos kiválóságával dolgozott együtt, miközben meghatározó szerepet vállalt a műfaj hazai formálásában és továbbadásában.

Munkásságát 2025-ben a Bartók Rádió Zenei Díj Babos jazz-előadói díjával ismerték el.

