Home Ajánló Kőszegi Imrére, a magyar jazzélet meghatározó alakjára emlékezik a közmédia
Ajánló

Kőszegi Imrére, a magyar jazzélet meghatározó alakjára emlékezik a közmédia

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Budapest, 2025. május 15. Kőszegi Imre ütőhangszeres művész, miután átvette a Babos jazz előadói díjat a Bartók Rádió Zenei Díjak átadásán a Budapest Music Centerben 2025. május 14-én este. Mellette Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója. Tizenegy kategóriában, második alkalommal adták át az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként a Bartók Rádió Zenei Díjait. MTI/Bodnár Boglárka

Csütörtökön, 81 évesen elhunyt Kőszegi Imre a Bartók Rádió Zenei Díj Babos jazz-előadói elismerésével kitüntetett jazzdobos, zeneszerző, a hazai jazzélet egyik megkerülhetetlen alakja. A közmédia több csatornája tematikus műsorokkal emlékezik kivételes pályafutására és életművére.

 A megemlékezések sora január 30-án, pénteken veszi kezdetét. A Szakcsi Rádió 19 órától a Jazzportré című műsorban egy korábbi interjúval idézi fel a művész gondolatait, majd 20 órától a Jazzkoncertek adásában két Kőszegi-formáció koncertfelvétele hangzik el egymást követően. A Bartók Rádió 23 órától a Jazzlegendák című műsorban egy Márványteremben rendezett koncert felvételével tiszteleg Kőszegi Imre emléke előtt.

A televíziós csatornák is csatlakoznak a megemlékezéshez. A nap folyamán az M5 és a Duna World csatornákon is látható lesz a Nagy pillanatok Kőszegi Imrével készült epizódja. Az M2 Petőfi TV január 30-án, péntek éjjel az Akusztik – Szakcsi Lakatos Béla Trió című műsorral idézi meg a zenész munkásságát. Az M5 kulturális csatorna február 1-jén 13:30-tól tűzi műsorára a Kontúr tavaly készült portréadását, amely mélyinterjún keresztül enged betekintést a jazzélet meghatározó személyiségének gondolkodásába és pályájába.

Kőszegi Imre Liszt Ferenc-díjas jazzdobos, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, a magyar jazz egyik kiemelkedő muzsikusa volt.

Pályafutása során a hazai és a nemzetközi jazzélet számos kiválóságával dolgozott együtt, miközben meghatározó szerepet vállalt a műfaj hazai formálásában és továbbadásában.

Munkásságát 2025-ben a Bartók Rádió Zenei Díj Babos jazz-előadói díjával ismerték el.

MTVA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Lokális világok, társadalmi átmenetek – tudományos konferencia Dél-Komáromban

Negyedszer rendezik meg Komáromban a Felvidéki Népzenész-találkozót

Mi fán terem az influenszer?

A Magyar magazin január 28-i műsorának tartalmából

Végéhez ér a Csináljuk a fesztivált! – Szombaton...

Lármafák székely ormokon – Közép-Nyárádmentén barangol a Hazajáró...

Emlékezés a holokauszt áldozataira a közmédia csatornáin

A máig ható Beneš-dekrétumokról is olvashatunk a Kürtös...

Jó napot, Pátria! – pénteki előzetes

Ízelítő a Kabóca januári számából

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma