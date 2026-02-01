Home Művelő Várják a jelöléseket az SZMPSZ pedagógusdíjaira
Művelő

Várják a jelöléseket az SZMPSZ pedagógusdíjaira

Pásztor Péter
Pásztor Péter

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a hagyományokat követve május 16-án, Rozsnyón rendezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXXI. Országos Találkozóját. A szakmai eseményen átadásra kerül a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díj hat kategóriában. A pedagógusszövetség február 28-ig várja a nevezéseket az egyes díjakra.

A díjakkal a pedagógusközösség tagjainak fáradhatatlan és példaértékű tevékenységét ismerik el.

A Felvidéki Magyar Pedagógusok Díja

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének legrangosabb kitüntetése a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.

A kitüntető cím azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy pedagógusközösségeknek ítélhető oda, akik szlovákiai magyar nemzeti közösségünk értékeinek gyarapításáért kiemelkedőt tettek, pedagógiai-közéleti tevékenységükkel példaként szolgálnak környezetük számára, munkájuk során jelentős nevelői-oktatói eredményeket értek el és támogatják az SZMPSZ munkáját

– olvasható az SZMPSZ felhívásában.

A Felvidék Magyar Pedagógusok Díjra nevelőtestületek, közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Országos Elnöksége dönt. A javaslataikat 2026. február 28-ig szükséges elektronikusan eljuttatni az elnok.szmpsz@gmail.com címre.

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díj

A pedagógusszövetség idén is meghirdeti a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díjakat. Hat kategóriában várják a javaslatokat a felvidéki magyar pedagógusközösségektől.

„A díjak azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek ítélhetők oda, akik a szlovákiai magyar közoktatásban kiváló eredményeket értek el, illetve azoknak a személyeknek, akik tevékenységükkel hathatósan támogatják a magyar nyelvű oktatást, az SZMPSZ tevékenységét”

– olvasható a felhívásban.

Az eddigi kategóriák kibővültek az Ígéretes fiatal pedagógus díjjal, azok számára, akik a jövőben meghatározó, elhivatott személyiségei lehetnek a felvidéki magyar oktatásnak.

Az SZMPSZ az alábbi kategóriákban várja a jelöléseket:  A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért; Pedagógus életpálya díj; Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért, illetve azon pedagógusok számára, akik a hazai magyar közoktatás megmaradását, fejlesztését, az anyanyelvű kulturális örökségünk megtartását szolgálták, tevékenységükkel hozzájárultak nemzeti értékeink megmaradásához; A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért;  Óvodapedagógusok, nevelők és szakszolgálatot ellátó SZMPSZ- tagok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért;  Ígéretes fiatal pedagógus díj.

Javaslatot nevelőtestületek és közösségek tehetnek a választott kategória nevezési lapjának kitöltésével. Az elismerés odaítéléséről az SZMPSZ Országos Elnöksége dönt. A díjazottakra tett javaslatokat február 28-ig kell eljuttatni elektronikus levél formájában az elnok.szmpsz@gmail.com címre.

További részleteket a pályázati kiírásunkban ITT és az SZMPSZ honlapján olvashatnak ITT.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Amikor a magyar kultúra fénye ragyogja be a...

Idén is meghirdette könyvkihívását az Ipolysági Városi Könyvtár

Vadásztársaság mutatkozott be Kassán, de nem lőttek

Az SZMPSZ idén is meghirdette tanulmányi versenyeit és...

Penta essentia – zene az öt géniusz földjéről

Ma már tizenkét magyar egyetem van a világ...

Gutenberg 36 soros Bibliájának ritka töredékét azonosították a...

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának képviselői felköszöntötték Tőzsér...

Megmaradunk!

Idei évfordulóink kopogtatnak

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma