Várják a jelöléseket az SZMPSZ pedagógusdíjaira

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a hagyományokat követve május 16-án, Rozsnyón rendezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXXI. Országos Találkozóját. A szakmai eseményen átadásra kerül a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díj hat kategóriában. A pedagógusszövetség február 28-ig várja a nevezéseket az egyes díjakra.

A díjakkal a pedagógusközösség tagjainak fáradhatatlan és példaértékű tevékenységét ismerik el.

A Felvidéki Magyar Pedagógusok Díja

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének legrangosabb kitüntetése a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.

A kitüntető cím azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek vagy pedagógusközösségeknek ítélhető oda, akik szlovákiai magyar nemzeti közösségünk értékeinek gyarapításáért kiemelkedőt tettek, pedagógiai-közéleti tevékenységükkel példaként szolgálnak környezetük számára, munkájuk során jelentős nevelői-oktatói eredményeket értek el és támogatják az SZMPSZ munkáját

– olvasható az SZMPSZ felhívásában.

A Felvidék Magyar Pedagógusok Díjra nevelőtestületek, közösségek tehetnek javaslatot. Odaítéléséről az SZMPSZ Országos Elnöksége dönt. A javaslataikat 2026. február 28-ig szükséges elektronikusan eljuttatni az elnok.szmpsz@gmail.com címre.

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díj

A pedagógusszövetség idén is meghirdeti a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díjakat. Hat kategóriában várják a javaslatokat a felvidéki magyar pedagógusközösségektől.

„A díjak azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek ítélhetők oda, akik a szlovákiai magyar közoktatásban kiváló eredményeket értek el, illetve azoknak a személyeknek, akik tevékenységükkel hathatósan támogatják a magyar nyelvű oktatást, az SZMPSZ tevékenységét”

– olvasható a felhívásban.

Az eddigi kategóriák kibővültek az Ígéretes fiatal pedagógus díjjal, azok számára, akik a jövőben meghatározó, elhivatott személyiségei lehetnek a felvidéki magyar oktatásnak.

Az SZMPSZ az alábbi kategóriákban várja a jelöléseket: A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért; Pedagógus életpálya díj; Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért, illetve azon pedagógusok számára, akik a hazai magyar közoktatás megmaradását, fejlesztését, az anyanyelvű kulturális örökségünk megtartását szolgálták, tevékenységükkel hozzájárultak nemzeti értékeink megmaradásához; A szlovákiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékenységért; Óvodapedagógusok, nevelők és szakszolgálatot ellátó SZMPSZ- tagok részére, kiváló módszertani és nevelési eredményekért; Ígéretes fiatal pedagógus díj.

Javaslatot nevelőtestületek és közösségek tehetnek a választott kategória nevezési lapjának kitöltésével. Az elismerés odaítéléséről az SZMPSZ Országos Elnöksége dönt. A díjazottakra tett javaslatokat február 28-ig kell eljuttatni elektronikus levél formájában az elnok.szmpsz@gmail.com címre.

További részleteket a pályázati kiírásunkban ITT és az SZMPSZ honlapján olvashatnak ITT.

Pásztor Péter/Felvidék.ma