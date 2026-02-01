Ízelítő a Remény hetilap 5. számából

„Én abban a 21. századi Egyházban hiszek és remélek, amely nem hideg elefántcsonttoronyba zárkózik, hanem odaül a törékeny, elesett ember mellé, átkarolja vállát, és utat mutat Isten felé, aki minden embert végtelenül szeret!”

Az idézet a Remény február 1-jei számának Gondolatok a toleranciáról című vezércikkéből való, amelynek szerzője Nagy András, a hetilap új főszerkesztője.

A Kerengő című rovatban Gyepes Aranka Jobb veled a világ címmel arról ír jegyzetében, hogy miként tudnánk vidámabb, boldogabb gyermekeket nevelni.

Az évközi 4. vasárnap igemagyarázatának szerzője Balga Zoltán, aki írásában hangsúlyozza: „Ne engedjük, hogy a kiégés, a közöny vagy a majd egyszer gondolkodása elhomályosítsa bennünk Krisztus ígéretét. Ő nem kevesebbet kínál, mint az élet teljességét – azt az életet, amely nem mentes a nehézségektől, mégis értelmes és reményteli.

Rozsnyón a Nagyboldogasszony-székesegyházban január 17-én került sor az egyházmegye 250 éves jubileumának megnyitására, egyben a megszentelt élet emléknapjáról való megemlékezésre. Erről tudósít írásában Bali Mária.

Bodzsár Gyula az Ipolynyéken élő Nagy házaspárral készített interjút, melyből megtudhatjuk, hogyan éli meg egy többgyermekes család mindennapjaiban a hitet.

Az Irodalmi sarokban egy humoreszk és egy humoros legenda olvasható Don Boscóról, illetve Friedrich Hebbel Két vándor című verse.

Utoljára jelentkezett a Töredékes tudás című rovatával Pápay György Pál eddigi főszerkesztő, írásaival ezentúl főleg a vallási hírportálon találkozhatunk, amiről itt alább lesz szó. A cikk szerzője megköszöni, hogy negyedszázadig a katolikus hetilap főszerkesztője lehetett, egyben Isten áldását kéri az új főszerkesztőre.

A lapból megtudhatjuk, február 1-től indul a www.remeny.ma ökumenikus jellegű vallási hírportál.

Tartalmas időtöltést, jó olvasást kívánunk!

Jakubecz Márta, felelős szerkesztő

Remény/Felvidék.ma