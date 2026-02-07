Home Régió Újból lezárták az Ipolyvarbót Őrhalommal összekötő hidat
Újból lezárták az Ipolyvarbót Őrhalommal összekötő hidat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A Szent-Iványi híd az ipolyvarbói templommal (Fotó: RRA, Facebook)

Az Ipoly folyó vízszintjének emelkedése miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, a határátlépés Balassagyarmaton lehetséges – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szombaton.

A tájékoztatás szerint a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága

február 7-én 10 órától lezárta a magyar-szlovák államhatárig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat.

A közlekedők a lezárt határátkelő helyett a balassagyarmatit használhatják – olvasható a közleményben.

MTI/Felvidék.ma

