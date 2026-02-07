Home Kitekintő Orbán Viktor két hét múlva ismét találkozik Donald Trumppal
Orbán Viktor két hét múlva ismét találkozik Donald Trumppal

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök és Prabowo Subianto indonéz államfő (b-j) az amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor két hét múlva Washingtonban ismét találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, amikor a Békatanács alakuló ülését tartják az amerikai fővárosban. Ezt a magyar kormányfő jelentette be szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) szombathelyi háborúellenes gyűlésén.

A miniszterelnök a rendezvényen azt mondta, hogy nincs rendezve Ukrajna jövője. Az, hogy Ukrajnát az oroszok teljes egészében elfoglalják vagy az történik, amire „én nem fogadnék, de az unió ezt játssza”, hogy Ukrajna és az EU közösen legyőzi az oroszokat a fronton és visszaszorítja akár Moszkváig is. Vagy az történik, hogy egy újabb Afganisztán vagy valami hasonló jön létre, erről ma senki biztosat mondani nem tud – jelentette ki.

Akkor futjuk a legkisebb kockázatot, ha minden ilyen konfliktusból, ami Ukrajna területén van, kimaradunk és közben gondoskodunk a saját megerősítésünkről

– szögezte le a kormányfő.

Nem véletlen, hogy Magyarországnak még soha nem volt akkora a devizatartaléka és az aranytartaléka, mint jelenleg, és az ország soha még ennyi pénzt nem költött arra, hogy modern fegyvereket szerezzen be és felépítse a hadsereg azon képességét, hogy megállítson bárkit, aki Magyarországgal szembe fordulna – emelte ki Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

