Nagyszombat megye a jövő technológiáját hozza el a szociális intézményeibe

A modern kor technológiái kulcsfontosságú eszközökké válnak Nagyszombat megye számára. Segítenek a szociális intézmények személyzetének hatékonyabb képzésében, valamint az ügyfelek kognitív képességeinek aktiválása és fejlesztése terén tudják ezeket kamatoztatni. A megye két szociális szolgáltató intézményében indított kísérleti projektet a virtuális valóság használatára. A szakolcai Zöld Házban és a Nemeskosúti Szociális Otthonban az innováció segít leküzdeni a mindennapi élet akadályait, és teljesen új dimenziót hoz az ellátórendszerbe.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben megjegyezte:

Nagyszombat megye régóta támogatja a régió innovációját és modernizációját, így a virtuális valóság bevezetése fontos lépés a szolgáltatások színvonalának emelése felé, miközben a hangsúly az emberségen van.

„Nagyszombat megyében hiszünk abban, hogy a technológiának elsősorban az embereket kell szolgálnia. A virtuális valóság egy új szintre lépett ellátást nyit meg. Lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak a személyzetet képezzük hatékonyabban, hanem olyan élményeket nyújtsunk az ügyfeleinknek, amelyek korábban egészségügyi állapotuk miatt elérhetetlenek voltak számukra” – mondta a megyei önkormányzat elnöke.

A Nagyszombat Megyei Önkormányzati Hivatal Szociális Ügyek Osztályának igazgatója, Blažena Flamíková hangsúlyozza, hogy az ügyfelek igényeinek mélyreható megértése és az, hogy beleképzeljük magunkat a helyükbe, a kulcs a gondozók jobb munkájához.

„Folyamatosan javítjuk a munkakörülményeket a megyei intézményekben. A virtuális valóságnak köszönhetően a gondozók pontosabban megérthetik az ügyfelek igényeit, s ez megkönnyíti a munkájukat is. Ezenkívül az ügyfelek a relaxációs programoknak köszönhetően kiegyensúlyozottak, ami közvetlenül csökkenti a stresszt, amelynek az alkalmazottak a gyakorlatban ki vannak téve” – jelentette ki.

A szakolcai és nemeskosúti intézményekben a virtuális valóság új ingereket jelent az ügyfeleknek, amelyek a stimulációt és az általános mentális fejlődést szolgálják.

A projekt részeként a két szociális intézmény ügyfelei egy szimulációt szemüveget vesznek fel. Mint a szakemberek kifejtették, például mozgásukban korlátozottak számára ez lehetővé teszi, hogy utazzanak és felfedezzék a világ távoli szegleteit. A virtuális valóság új élményeket hoz nekik, amelyek további foglalkozások és beszélgetések alapjává válnak.

Jana Žitňanská regionális tanácsadó, a projekt kezdeményezője a virtuális valóság szociális szolgáltatásokban való alkalmazásának szélesebb körű jövőképét mutatja be. „Az egyéni ellátás pótolhatatlan az intézményekben, de a virtuális valóság alapvetően bővítheti a szakemberek lehetőségeit. Ebben a kísérleti fázisban a relaxációra és az oktatásra összpontosítunk, de a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőképünk sokkal tágabb. A virtuális valóság kulcsfontosságú eszköz lehet a motiváló fizioterápiában, a reminiszcenciaterápián belüli memória-stimulálásban, vagy a szorongás és fóbiák biztonságos csökkentésében. Ez egy olyan eszköz, amely nemcsak a kliensek életminőségét javítja, hanem a jobb érzelmi stabilitásnak köszönhetően nyugodtabb környezetet teremt a túlterhelt személyzet munkájához is. Célunk, hogy az ilyen innovatív megoldások az ellátás megszokott részévé váljanak, amely a modern tudományt az emberek iránti tisztelettel ötvözi” – zárta gondolatait.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma