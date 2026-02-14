Ízelítő a Kabóca februári számából

Februárban legjobb a farsang. A februári lapszámban Kabóca farsangi álarcokat küld kis barátainak, hogy abban mókázzanak, bolondozzanak az álarcosbálban. Maki receptje szerint pedig még finom fánkot is süthetnek a mulatságra. A képes kis mesében Maci ugyancsak a fánksütésben remekel most.

Az angol iskolások viszont amerikai palacsintát kóstolgathatnak juharsziruppal a Vörös Kakas kávézóban.

A meseoldalon Kulcsár Ferenc Meseírójával álmodozhatnak a gyerkőcök arról, hogy felmennek a Holdra.

Közben persze azt sem érdemes elfelejteniük, hogy ha nem vigyáznak, tél végére könnyen legyöngül a szervezetük, és nehezen tud ellenállni például az influenzavírus támadásának.

Miben van sok vitamin, mivel erősíthetik ellenálló képességüket, erről is olvashatnak lapjukban a kabócások. A világmegváltó találmányok sorozatból a védőoltás felfedezésének történetéről tudhatnak meg egyet s mást.

A folytatásos nagyvárosi mese februári fejezetében a gyertyaöntéssel próbálkozó Misivel együtt reménykedhetnek, hogy közben a kisfiú furcsa kalandjának titkára is fény derül. A két nyelven, a magyar mellett szlovákul is olvasható kis mesében egy öreg néni és két kis egér ugyanakkor már a tavaszt várja.

A természetbarátok oldalán a háziállatokat bemutató sorozatban pedig éppen meg is születnek a gazdasági udvar első új lakói, a kisbárányok.

