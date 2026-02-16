Home Képriport A Három világ összefonódása című tárlat képeken
Az ipolysági Simonyi Lajos Galériában február 16-án nyílt meg Pleva Péter Három világ összefonódása című tárlata. A galéria három helyiségében zömmel az alkotó olajfestményei és pasztellképei láthatóak.

Az ipolysági születésű sokoldalú alkotó a lévai Barsi Múzeum munkatársa. Hobbija, tevékenységi köre és a szülőföld iránti szeretete jellemzi az ipolysági tárlatot.

Pleva Péter gyermekkora óta rajong a jeles flamand festőkért, az ismert festmények miniatűr változatait készíti el. Ezekből is nyújt át egy csokorra valót az kiállításon. Megörökítette Léva, Ipolyság és Selmecbánya jellegzetes épületeit is. Mindhárom helyhez életrajzi kötődése van. Így a selmecbányai Szentháromság tér, az Alexandriai Szent Katalin-templom ugyanúgy visszaköszön a galéria falairól, mint a lévai várrom, avagy az Ipoly-part az ipolysági katolikus templommal.

Pleva Péter nagy utazó, a kirándulásai élményeit és benyomásait is lefestette, ezek a képek a galéria harmadik termében láthatók.

Tavaly novemberben Léván nyílt tárlata, erről bővebben ITT írtunk. A Simonyi Lajos Galériában rendezett kiállítása március 20-ig látható.

