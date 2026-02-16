Home Itt és Most A rendőrség ismét a kriptovalutával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet
A rendőrség ismét a kriptovalutával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet

NZS
Fotó: Pixabay.com

A rendőrség ismét a kriptovalutával kapcsolatos csalásokra hívja fel a lakosság figyelmét, februárban ugyanis megszaporodtak az ilyen jellegű bűncselekmények. Az esetek közös nevezője, hogy a csalók a kriptovalutába történő előnyös befektetéssel csábítják kiszemelt áldozataikat, miközben arra próbálják rávenni őket, hogy tegyék számukra hozzáférhetővé a bankszámlájukra vonatkozó bizalmas adatokat. A rendőrség a közösségi oldalán számolt be minderről.

„A csalók telefonon hívják a kiszemelt áldozatokat és a kriptovalutába történő előnyös befektetés ürügyén ráveszik őket, hogy egy általuk küldött hivatkozáson keresztül telepítsenek a telefonjukra egy ismeretlen alkalmazást, és adják meg netbanki bejelentkezési adataikat, aminek következtében az áldozatok tudtuk és beleegyezésük nélkül a csalóknak utalnak pénzt a bankszámlájukról” – közölte a rendőrség.

Felhívták az emberek figyelmét, hogy egy linkre való kattintással soha ne engedélyezzenek távoli hozzáférést mobileszközeikhez, s ne adják meg bizalmas banki adataikat, például internetbanki bejelentkezési adataikat senkinek!

Az ismeretlen alkalmazások idegen személyek utasításai alapján történő telepítése szintén veszélyes lehet.

Soha ne adjuk meg személyes adatainkat vagy a hitelesítő kódjainkat, az ilyen gyanús hívásokat pedig jelentsük a rendőrségnek! Ezt megtehetjük a 158-as telefonszámon is.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

