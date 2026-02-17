Home Régió A hagyományos Magyar Bál Füleken
Fotó: Schnelczer Zoltán

Bálint-napon ismét megtelt a Városi Művelődési Központ bálterme, ahol ezúttal a Csemadok Füleki Alapszervezetének mulatságára került sor. A szervezők ötleteinek és megújuló lendületének köszönhetően évtizedek óta képes megőrizni frissességét ez az esemény.

A hangulatról idén a füleki Happy Band zenekar gondoskodott, akik hajnalig húzták a talpalávalót.

A helyi és környékbeli támogatók jóvoltából negyvenöt tombolatárgy gyűlt össze, a fődíj pedig egy kandalló volt a Thorma cég felajánlásából.

Az asztali dekorációkat a Vegart biztosította, a terem díszítését Szvorák Bratyinka Zsuzsanna álmodta meg. Az ízletes vacsoráról a H&M Catering gondoskodott.

Fotó: Schnelczer Zoltán

A bálozókat meglepetés produkció is várta. A Heuréka Magán Művészeti Iskola két tehetséges növendéke zongora- és hegedűjátékkal tette még emlékezetesebbé az estét.

További fényképek itt érhetőek el, Schnelczer Zoltán oldalán.

Chovan Lilla/Felvidék.ma

