Befejeződött a parlamenti ülés, hétfőn reggel folytatódik

Pénteken délelőtt befejeződött a parlamenti ülés, és hétfőn (április 27.) reggel folytatódik. Délután négy óráig kellett volna ülésezni. A lezárást Peter Žiga (Hlas-SD) jelentette be, miután összeült a házbizottság.

Ez azután vált szükségessé, hogy az ülés vezetője kiutasította a teremből Zuzana Mesterovát, a PS frakcióvezetőjét. Mivel Žiga nem akarta erővel kivezettetni a képviselőnőt, inkább az ülés megszakítása mellett döntött.

„A házbizottság ülésén nem sikerült egyetértésre jutni”

– jelentette be Žiga.

„Mesterová panaszt emelt a kiutasítása ellen. Nincs általános egyetértés az ügyben, és mivel önként nem akarja elhagyni a termet, én pedig nem vagyok hajlandó kivezettetni, úgy döntöttem, hogy megszakítom az ülést”

– magyarázta Žiga.

Hétfőn reggel 9-kor folytatják, a terv szerint este 8-ig. Mesterovát azért utasította ki a teremből azt ülést vezető Andrej Danko (SNS) parlamenti alelnök, mert petíciós ívek voltak az asztalán, amelyekre a felszólalása során akart hivatkozni.

Danko szerint ezek az ívek a PS propagandaanyagai, továbbá Mesterová zavarta Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti alelnök felszólalását.

