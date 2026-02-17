Orbán Viktor szerint a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk

Aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban – jelentette ki a miniszterelnök a két ország közötti nukleáris együttműködésről szóló megállapodás aláírása után, a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor kiemelte: soha nem voltak még ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok.

Emlékeztetett:

tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon, amely évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba – jelezte, megköszönve ezt Marco Rubiónak.

Kiemelte: Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba, amelynek megalakulása ezen a héten lesz Washingtonban – mondta, hozzátéve, hogy ő képviseli majd Magyarországot.

Emellett kötöttek kulcsfontosságú megállapodásokat az energia területén, ami kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára.

Ezek – a Magyarország számára megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon -, hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban legyen, és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő kiemelte: soha nem voltak még ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jó szándéktól vezetettek a két nemzet közötti kapcsolatok.

Emlékeztetett: tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés Magyarországon, amely évtizedes rekord.

A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba – jelezte, megköszönve ezt Marco Rubiónak.

Magyarországot meghívták az újonnan alakított Béketanácsba, amelynek megalakulása ezen a héten lesz Washingtonban – mondta, hozzátéve, hogy ő képviseli majd Magyarországot.

Emellett kötöttek kulcsfontosságú megállapodásokat az energia területén, ami kiterjed a kőolajra, a gázra és a nukleáris energiára. Ezek – a Magyarország számára megadott kivételével együtt, amely lehetővé teszi az orosz gáz és olaj használatát Magyarországon -, hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban legyen, és képesek legyünk a háztartásoknak és az iparnak is nemzetközi összevetésben rendkívül olcsó energiát biztosítani – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök jelezte, a Marco Rubióval folytatott, és általa „szívélyes, baráti és komoly” megbeszélésnek nevezett tárgyaláson szó volt arról is, hogy a Mol hogyan tudja megvásárolni a szerbiai, a NIS (Naftna Industrija Srbije) által üzemeltetett kőolajfinomítót.

Orbán Viktor jelezte: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit.

Elmondta, a mostani amerikai elnök tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. „Mindenki tudja, hogy ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki sem tört volna” – jegyezte meg.

Hozzátette: ha nem Donald Trump lenne most az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni. Úgyhogy tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki az Egyesült Államok elnökének a béketörekvéseiért – mondta.

A kormányfő leszögezte: Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek Budapest adjon otthont. Megerősítette Marco Rubiónak, hogy Donald Trumpnak élő meghívása van Magyarországra.

Orbán Viktor a közmédia kérdésére válaszolva kifejtette: az ukránok és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a magyar választási kampányba.

Azt mondta, ilyen brutális nyíltsággal beleszállni egy másik ország választási kampányába nem túl gyakori, ugyanakkor érthető: a magyar választás elsősorban a magyar emberek számára a legfontosabb, de van hatása Magyarországon kívül is.

Az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak – hangsúlyozta. Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, és ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban.

Közölte, két opció van: az egyik a magyar népé, amely egy szavazáson, a Voks 2025-ön világosan elmondta, nem vállalja, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba. Az a meggyőződésünk, hogy ez belerántana bennünket a háborúba, és tönkre tenné a gazdaságunkat – húzta alá Orbán Viktor, hozzátéve: azt is tudhatják, hogy mi nem adunk pénzt Brüsszelnek azért, hogy azt utána Ukrajnába küldje.

A másik lehetőség, ami egy valódi lehetőség, és az ukránok ezt szeretnék, ha egy olyan kormány jönne, amelyik azt akarja vagy legalábbis elfogadja, hogy Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak. Olyan kormányt akarnak, amelyik részt vállal Ukrajna pénzügyi terheinek viselésében, vagyis küld pénzt Ukrajnába – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök rámutatott: „alkalmazkodni kell ehhez a helyzethez, tudomásul kell venni, hogy a választásnak aktív szereplője lesz az ukrán elnök és Ukrajna. És nekünk velük szemben is győznünk kell” – jelentette ki.

Kitért arra is: tudják, hogy finanszírozzák is az ellenfeleiket, tudják, ez hogyan történik, ez egy leírt, jegyzett, ismert dolog.

„Így kell választást nyerni. Nyertünk már mindenhogy, most majd így fogunk”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő a választások esetleges negatív kimenetelére vonatkozó kérdésre elmondta: azok, akik fiatalok, nem nagyon ismerik Magyarország újkori történelmét. Ő nem csupán Európa leghosszabban – 20 éve – hivatalban lévő miniszterelnöke, hanem a leghosszabb időt – 16 évet – ellenzékben töltött politikus is.

Néha nyerek, néha vesztek – fogalmazott, hozzátéve: nem kérdés, mi történik, ha vesztenek, ez rendszeresen megtörtént.

Ettől nem kell félni, a magyar demokrácia nagyon erős, és a magyarok nagyon erősen hisznek a demokráciában és a versenyben a politikában is. Így tettek az elmúlt 35 évben is – jegyezte meg.

Reményét fejezte ki, hogy ők maradnak kormányon a választások után is, de Magyarország erős marad mindenképpen.

A kormányfő kapott kérdést Donald Trump esteleges magyarországi látogatásával kapcsolatban. Elmondta, a nemzetközi politikában nem a hosszú távú tervezés, hanem a gyorsreagálás az igazi erény, és ebben az amerikaiak nagyon jók.

Az, hogy most nem tudni semmi biztosat az elnök magyarországi látogatásáról, nem jelenti azt, hogy nem fog megtörténni. Sőt, lehet, hogy az ellenkezőjét jelenti: minél kevésbé tudunk valamit biztosan, annál valószínűbb, hogy megtörténik – tette hozzá.

A Magyarország és Kína kapcsolatára vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt mondta, van egy tény, amit Magyarország minden nemzetközi kapcsolatában origóként kell figyelembe venni, ez pedig az, hogy az ország NATO-tag. A biztonsági kérdések területén ez kijelöli a másokkal való együttműködés határait; Magyarország biztonsági kérdésekben csak NATO-tagállamokkal működik együtt – rögzítette.

A miniszterelnök azt mondta, a kereskedelem területén annak a hívei, hogy minél több mindenkivel működjenek együtt. „Ha pedig a mi együttműködésünk valakinek nem tetszik, bármelyik partnerünknek, majd szól, és ha szól, akkor majd megbeszéljük” – fogalmazott.

Kitért arra, az amerikaiakkal az a tapasztalata: „a legjobb, ha egyenesen és nyíltan megmondasz mindent”. Magyarország nyílt lapokkal játszik, és ha az amerikaiaknak bármi nem tetszik, azt majd elmondják.

Orbán Viktor azt mondta, mióta új elnök van, azóta nincs egyetlenegy konfliktusos pont sem az Egyesült Államokkal történő együttműködés területén. Ez korábban, a demokrata adminisztráció alatt nem így volt, akkor nagyon sok konfliktus volt

– mutatott rá.

Úgy összegzett, a magyarok mindig megmondják, mit miért szeretnének, mit kifogásolnak, mi az, amit támogatnak, kérnek. Magyarország azért megbízható partner, mert „az egyenes beszéd híve”, és az Egyesült Államok mostani elnöke ugyanehhez az iskolához tartozik – mondta, hozzátéve, nincsen tabu, a két ország mindenről tud beszélni, ideértve a magyar-kínai kapcsolatokat is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a sajtótájékoztató elején aláírta Marco Rubióval az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között a polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodást.

mti/Felvidék.ma