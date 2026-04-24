Nyílt párbeszéd a régió jövőjéről

Április 23-án, csütörtökön nyilvános fórumra került sor Rimaszombatban, ahol a lakosság közvetlenül kérdezhette a Besztercebányai Megyei Önkormányzat vezetőit és képviselőit a gömöri régiót érintő legfontosabb kérdésekről.

A találkozón a résztvevők beszélgethettek Ondrej Lunter megyeelnökkel, Juhász Péter alelnökkel, valamint a Rimaszombati járás képviselőivel: Auxt Ferenccel, Mag Fodor Enikővel, Cziprusz Zoltánnal, Vavrek Istvánnal és Michal Bagačkával.

A közel háromórás beszélgetés során számos aktuális és gyakran kényes téma is szóba került.

Ondrej Lunter kiemelte: örömmel tölti el, hogy nagy érdeklődés övezte az eseményt, és hogy a résztvevők nyíltan, őszintén fogalmazták meg kérdéseiket és észrevételeiket. Jelen volt a járás számos polgármestere, képviselője, a Magyar Szövetség járási elnökségének a tagjai. Többen viszont hiányolták a város polgármesterét.

A megyeelnök felvezető előadásában hangsúlyozta, hogy a régió fejlődésének kulcsa az oktatásba való befektetés.

Úgy véli, a gazdaság fellendítéséhez elengedhetetlen a jól képzett munkaerő, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a szakképzés fejlesztésére, különösen a mezőgazdasági szakoktatás terén. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a megye költségvetését jelentősen befolyásolják az állami megszorítások, amelyek gyakran az alkalmazottak bérét érintik.

A szociális ellátás fejlesztése szintén fontos téma volt: folyamatban van például a nagybalogi szociális otthon felújítása, és cél az integrált gondoskodás erősítése, amely lehetővé teszi az idősek számára, hogy minél tovább saját otthonukban élhessenek. Ennek részeként egy, a Magyarországon már működő „gondosóra” rendszer bevezetését is tervezik.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén Lunter elmondta, hogy az előző ciklusban 500 kilométernyi utat újítottak fel, a jelenlegi időszakban pedig további 350 kilométert. A Rimaszombati járásban utakra és hidakra összesen 17 millió eurót fordítottak. Az egészségügy kapcsán kiemelte, hogy 13 új megyei ambulanciát hoztak létre, ugyanakkor hangsúlyozta az állami támogatás szükségességét.

A turizmus fejlődését pozitív példaként említette, külön kiemelve a Rimaszombat és Poltár közötti kerékpárutat, amely több mint 10 millió eurós beruházásból valósult meg, és egyre több látogatót vonz a térségbe.

Juhász Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló források korlátozottak, miközben az ötletek és fejlesztési igények száma folyamatosan nő. Sürgette, hogy a kormány adja vissza az önkormányzatoktól korábban elvont pénzeszközöket. Részletesen beszélt az új rimaszombati kórház megépítésének kihívásairól is, amely egy mintegy 100 millió eurós beruházás lenne. Emellett szóba hozta a tervezett nukleáris hulladéktároló ügyét, és felszólította az illetékes minisztert, hogy személyesen is tárgyaljon a régió lakosaival.

Cziprusz Zoltán konkrét fejlesztésekről számolt be: a közeljövőben 17 útszakasz és két híd felújítása valósul meg. Emellett több projektet is említett, köztük az uszoda és a múzeum felújítását, valamint Ajnácskőn a csatornázás kiépítését, s hogy új életre kel az ajnácskői Ebeczky-kúria és Batkában az árvízvédelmi intézkedéseket.

Mag Fodor Enikő további beruházásokat ismertetett, például az újbásti idősotthon fejlesztését, a rimaszombati csillagvizsgáló megújítását, valamint a Gömör-Kishonti Múzeum állandó kiállításának korszerűsítését. Hangsúlyozta, hogy ezek a projektek gyakran intézményvezetők kezdeményezései nyomán valósulnak meg.

Bejelentették továbbá, hogy két éven belül Rimaszombatban is megnyílik a nemzetközi TUMO kreatív technológiai központ.

„A világ változik, és a munkaerőpiac 40%-a jelentősen átalakul a mesterséges intelligencia (AI) hatására. Erre a kihívásra már ma válaszolnunk kell. Mit hoz a TUMO a fiataljainknak?Csúcstechnológiás készségeket, a 12-18 év közötti fiatalok 14 területen, köztük az AI, a programozás és a robotika terén fejlődhetnek. Ingyenes és modern oktatásról, önkéntes, délutáni kiegészítő képzésről van szó, amely figyelembe veszi a diákok egyéni tempóját. Gyermekeink ugyanazokat a sikereszközöket kapják meg, mint párizsi vagy berlini kortársaik” – mondta Mag Fodor Enikő.

A fórum végén Ondrej Lunter arra biztatta a résztvevőket, hogy bizakodással tekintsenek a jövőbe, és keressék azokat a közös pontokat, amelyek összekötik a régió lakosságát.

