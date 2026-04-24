Danko szerint Mesterovánál propagandaanyagok voltak és zavarta az ülést

Zuzana Mesterová (PS) képviselőt azért utasították ki pénteken az ülésteremből, mert petíciós ívek voltak nála, melyeket a felszólalása során akart felhasználni – jelentette ki a Mesterovát kiutasító Andrej Danko (SNS), a parlament alelnöke.

Szerinte az ívek a PS propagandaanyagai voltak. Hozzátette, a képviselőnő zavarta Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti alelnök felszólalását. A PS tiltakozik amiatt, hogy azért dobjanak ki képviselőket a teremből, mert papírlapok vannak az asztalukon.

Danko elmondta, megkérdezte Mesterovát, milyen anyagot hozott be az ülésterembe.

„Világosan kijelentette, hogy azok valamilyen ívek, melyeket a mondanivalója megerősítéséhez kíván használni”

– mondta újságíróknak Danko.

„Azt a szabályt sértette meg, hogy olyan anyagot hozott be a parlamentbe, amelyek a pártja népszerűsítését szolgálják”

– tette hozzá. Azt is kijelentette, hogy a PS képviselői „koordinált támadást” terveztek Gašpar felszólalása ellen, szándékosan provokálták, megalázták, Mesterová pedig többször megzavarta az ülést.

Gašpar azt állítja, az ellenzéki képviselők viselkedése miatt nem tudta befejezni a felszólalását.

„Alapvető politikai jogom, hogy ne zavarják meg a parlamenti felszólalásomat”

– jegyezte meg azzal, hogy Mesterová bekiabálásokkal zavarta. Szerinte Danko helyesen és a házszabálynak megfelelően járt el.

Martin Dubéci, a PS parlamenti alelnöke példa nélkülinek nevezte a történteket, mondván, elképesztő, hogy valakit csak úgy ki akarnak dobni az ülésteremből. Leszögezte, Mesterovát azért akarták kiutasítani, mert papírok voltak az asztalán, Gašpar felszólalását pedig Mesterová nem, legfeljebb más képviselők zavarták.

„Számtalanszor vannak bekiabálások, zajongás, amikor én vezetem az ülést, de igyekszem egyszerűen lecsillapítani a helyzetet. Dankót minősíti, hogy képtelen bármi másra, mint valaminek a hevében embereket kidobálni a teremből”

–mondta Dubéci. Gašpart pedig az minősíti, hogy nem tudja elviselni a kritikát és az epés megjegyzéseket.

Pénteken félbeszakadt a parlamentben a Smer-SD külföldi levélszavazás módosításáról szóló javaslatának megvitatása, mert Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti alelnök felszólalása alatt a PS képviselői bevitték az ülésterembe azokat a petíciós íveket, amelyre a külföldi szavazás korlátozása ellen tiltakozó állampolgárok aláírásait gyűjtötték.

Az ülést vezető Andrej Danko (SNS) ezt vizuális segédeszközök tiltott használatának és az ülés megzavarásának minősítette, és kiutasította az ülésteremből Zuzana Mesterovát, a PS frakcióvezetőjét.

A házszabály szerint tilos bevinni az ülésterembe transzparenseket, plakátokat, szórólapokat, pártot népszerűsítő propagandaanyagot és reklámanyagokat. Ha egy képviselő az ülésteremben tiszteletlenül viselkedik, zavarja az ülést, az ülés vezetője rendreutasítja. Ha ennek nem tesz eleget, kiutasítja a teremből, és ez az adott napra igazolatlan távollétnek minősül.

