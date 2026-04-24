24. Anyanyelvi vetélkedő a Csongrády Lajos Alapiskolában

A szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola tavaszi programjai között nagy népszerűségnek örvend az a játékos anyanyelvi vetélkedő, melyet Tata város önkormányzata ajándékként hoz el évről évre a felső tagozat tanulói részére. „Ha április, akkor anyanyelvi vetélkedő” – ismeretes a mondás a csongrádys diákok körében.

Így volt ez az idei tavaszon is. Az eseményen Méri Szabolcs polgármester és Szarka Andrea igazgató köszöntötte a vendégeket, Tata polgármesterét, Michl Józsefet, Osgyáni Zsuzsannát, a tatai önkormányzat külkapcsolatokért felelős munkatársát, Németh Mariann intézményi referenst, Dobos Dorinát, a tatai polgármesteri kabinet munkatársát és Illés Zsófia könyvtárost.

A rendezvényen öt négyfős csapat mérte össze a tudását, leleményességét, szemfülességét, gyorsaságát a 6–8. osztályok képviseletében.

Nagy izgalom kísérte a játékot, hiszen a megmérettetés tétje, hogy a győztes csapat és a felkészítő pedagógus négy napon át élvezheti a testvérváros szeretetét. A vetélkedő témája Lázár Ervin és Csukás István munkássága volt játékos anyanyelvi kérdésekkel fűszerezve.

Michl József polgármester, aki már több ízben ellátogatott a testvériskolába, köszöntőjében kitartásra biztatta a versenyzőket és biztosította őket, hogy a nyertes csapat tartalmas napokat tölt majd el Tatán.

Az idei vetélkedő abban különbözött a közel negyedszázadra visszatekintő alkalmaktól, hogy első ízben új játékvezető állította össze a kérdéséket és állt a vetélkedő élén. Szabó Szerafina nyugalmazott könyvtáros helyébe Illés Zsófia, a Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár munkatársa lépett.

Szőgyén díszpolgára, Osgyáni Zsuzsanna jelenléte is rendhagyónak számított, utolsó alkalommal volt szervezője az eseménynek, mert a nyár folyamán nyugdíjba vonul. Szarka Andrea köszönetet mondott mindazért a gondoskodásért, melyet az elmúlt évek alatt Osgyáni Zsuzsanna tett a testvértelepülési eseményeken a csongrádys diákokért.

A felsorolt események közt felidézte a 2005-ben történt testvériskolai kapcsolat létrejöttét, amikor a tatai Fazekas Utcai Általános Iskola együttműködési szerződést írt alá a szőgyéni alapiskolával. Az elmúlt évtizedek alatt számos közös rendezvényre került sor, köztük a sportnapok, tanévzárón kiosztott jutalomkönyvek átadása, ösztöndíjátadó ünnepségek, közös szereplések, kirándulások és biciklitúrák.

Az Osgyáni Zsuzsannának mondott köszönetben Szarka Andrea hangsúlyozta:

„A munkásságod során bebizonyítottad, hogy a testvértelepülési kapcsolat lelke azokban él, akik időt és szívet adnak érte. Bebizonyítottad, hogy az együttműködés mögött mindig elkötelezett emberek állnak, a valódi hídépítők, olyan hídépítők, mint te”

– mondta az intézményvezető, majd hozzátette:

„Kedves Zsuzsa, köszönjük, hogy energiádat, idődet nem kímélve dolgoztál azért, hogy ezek a kapcsolatok élők és tartalmasak maradjanak. Köszönjük, hogy mi, szőgyéniek nagyon előkelő helyet kaptunk a szívedben. Mindig figyelemmel kíséred odaátról is az itteni eseményeket. Kívánom, hogy nyugdíjba vonulásod ne lezárás, hanem egy olyan életmű megkoronázása legyen, amely maradandó nyomot hagy bennünk. Köszönjük, hogy mindennek részesei lehettünk”

– mondta az igazgató és megérdemelt pihenést, tartalmas éveket kívánt Osgyáni Zsuzsannának, aki nemcsak az anyanyelvi vetélkedők megálmodója, de a Tata–Szőgyén testvérkapcsolat fáklyavivője volt az elmúlt három évtizedben.

A vetélkedőben első helyen a 7. osztály lánycsapata végzett: Polák Panni, Rácz Lili, Sas Boglárka és Valient Gabriela. A felkészítő tanár Mikus Dóra volt. Ők az ajándékok mellett átvették a Tatára szóló meghívólevelet is.

A vetélkedő többi résztvevője sem tért haza üres kézzel. A versenyzők emléklapot kaptak Michl József és Méri Szabolcs polgármesterek aláírásával, valamint ajándékkönyvet vehettek át Osgyáni Zsuzsannától.

„Aki megért s megértet egy népet megéltet” – írta Kányádi Sándor, a Játszva magyarul című versében. Ezt a megértést és megértetést gazdagította Tata Város Önkormányzata, amikor újra elhozta a Csongrády Lajos Alapiskolába az anyanyelvi vetélkedőt.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma