Építsük együtt a magyar jövőt Gömörben!

Örömmel hívjuk és várjuk a gömöri magyar családokat a vándorbölcső következő ünnepélyes átadására, amelyre Tornagörgőn március 8-án, Rimaszombatban március 21-én, Gömörpéterfalán pedig június 13-án kerül sor. Egyúttal jelentkezni és foglalni is lehet.

A magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából három bölcső érkezett Gömör-Nógrád térségébe, hogy szolgálják a magyar családokat, erősítsék közösségünket és jövőnket.

A rimaszombati régióban az átadásokat a Felföldi Dalia Szövetség, a Szövetség a Közös Célokért rimaszombati irodája és a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás közösen koordinálja.

A Rozsnyói járásban Mudi Róbert lelkipásztornál és feleségénél, a Tornagörgői Református Egyházközségben pedig Nagy Enikő lelkésznőnél lehet jelentkezni, ahol a legközelebbi átadó 2026. március 8-án lesz és a vándorbölcsőbe második kislányuk, Rebeka kerül.

A vándorbölcső jelképe mindannak, amit közösségként fontosnak tartunk: magyar nemzetiségünk megőrzésének, gyermekeink magyar óvodába és iskolába íratásának, a magyar jövő építésének.

Fontos, hogy gyermekeink magyar nevet viseljenek – olyan szépen csengő neveket, amelyek identitást, hagyományt és tartást adnak egész életükre.

A felvidéki vándorbölcső kezdeményezést a Gútán élő Halász Béla karolta fel, aki Rimaszombat és környéke számára is felajánlott egy bölcsőt. Gömörben az ügy mellé állt Mudi Róbert berzétei református lelkipásztor, míg a bölcső díszítését Kopecsni Mikolt népi bútorfestő álmodta meg.

A bölcsőt tudatosan gömöri motívumok ékesítik, rajta a lelkipásztor által ajánlott ige: „Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába” (Zsoltárok 17:8)

A Gömöri Kézművesek Társulása által felajánlott új bölcsőt Malina Aletta már megfestette, rá került a Kopecsni Mikolt által megalkotott felvidéki címer a tulipánokkal, madarakkal. Így újabb vándorbölcső kerül a hálózatba.

A vándorbölcső közös összefogás eredménye, ezért igénylése ingyenes, sőt a felajánlásoknak köszönhetően ajándékcsomag is jár a kedves szülőknek és a kisdednek.

Az ünnepélyes átadókon a szülők megkapják a Rákóczi Szövetség Első könyvem babanaplóját a Gólyahír-program keretében, és tájékoztatást kaphatnak a Köldökzsinór-programról is, ami lehetővé teszi az anyasági támogatás és a babakötvény igénylését.

Szeretettel biztatjuk a magyar szülőket és leendő szülőket, várandós anyukákat Rimaszombat és környéke térségében, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és legyenek részesei egy közösséget erősítő, jövőt építő kezdeményezésnek.

Jelentkezni a rimaszombat@szakc.sk e-mail címen lehet. A vándorbölcső igénylésének ideje legfeljebb 6 hónap, függ a gyermek és a bölcső méretétől.

Rimaszombatban ovis családi nap keretében, március 21-én kerül sor a legközelebbi átadóünnepségre. A részletekkel hamarosan jelentkezünk. Itt a 30. baba, Zalán veheti majd birtokba a vándorbölcsőt.

Építsük együtt a magyar jövőt – szeretetben, hitben, összefogásban!

HE/Felvidék.ma