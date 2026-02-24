Home Ajánló A Magyar magazin február 18-i műsorkínálata
A Magyar magazin február 18-i műsorkínálata

A Magyar magazin az STV2-es csatornán szerdán, február 25-én, 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Élmezőnyben – Idén is a kassai Márai Sándor Gimnázium lett az ország legjobb magyar gimnáziuma;

Színház, mindenkinek! – A Rákóczi Szövetség Déryné Határtalan Programja Párkányban is sikert aratott;

Márió és a varázsló – Thomas Mann novelláját Varga Emese átiratában a Pozsonyi Színművészeti Főiskola hallgatói és oktatói vitték színre;

Harminc éve mozgásban – a nagymagyari MT Family jubileumi gálaműsora nemzedékeket hozott össze;

A pipázás története – a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum új időszaki tárlata április végéig látható.

A műsorvezető Holop Zsóka.

Utána következik a Porta, amely ezúttal Nagyidát mutatja be.

BÁ/Felvidék.ma

