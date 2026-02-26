Egész napos programsorozattal ünnepli alapításának évfordulóját a Néprajzi Múzeum

Március 5-én, a Néprajzi Múzeum alapításának 154. évfordulóján ingyenes programsorozattal várják a látogatókat Budapesten.

A múzeum közleménye szerint a születésnapi programok bemutatják azt a több mint másfél évszázados gyűjtő-, kutató- és tudásátadó munkát, amely az intézményt ma Európa egyik legjelentősebb etnográfiai intézményévé teszi.

A gyűjteményi kiállításban Xántus János (1825–1984) természettudós, néprajzkutató japán és borneói gyűjtéseit bemutató tematikus tárlatvezetés idézi fel a múzeumalapítás időszakát és a 19. századi tudományos expedíciók jelentőségét.

Emellett több kurátori vezetés is lesz, amelyek a múzeum aktuális kiállításaiba engednek betekintést.

A kulisszák mögötti szakmai munka is fókuszba kerül: előadásokon ismerhetik meg a látogatók a múzeum új kiállításarchiválási módszertanát és az online gyűjteményi adatbázis tervezésének dilemmáit, a digitalizáló műhelyben pedig élőben követhető végig, miként válik egy sérülékeny üvegnegatívból nagy felbontású, kutatható digitális állomány.

A programok között könyvbemutató, tudománytörténeti kamarakiállítás is várja a nagyközönséget a Néprajzi Múzeum Napján.

Kitértek arra is, a 2026-os év kiemelt tematikája – az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által meghirdetett – Pásztorok és legelők nemzetközi éve a Néprajzi Múzeum egész éves programsorozatában hangsúlyos szerepet kap, és a március 5-i programokhoz is szervesen kapcsolódik.

A pásztorkodás, az ember-állat-táj kapcsolatrendszere, a legeltető állattartás ökológiai és kulturális jelentősége előadásokban, filmvetítéseken, zenei bemutatókon és kézműves programokon keresztül válik átélhetővé.

A közlemény szerint a Néprajzi Múzeum Napja során zenei programok is várják a közönséget: pásztor- és parasztdalok csendülnek fel hagyományos előadásmódban, majd az Egressy Brass Band koncertje zárja az estét. Ezen kívül egész nap szavazhatnak a látogatók a Gyűjteményi kiállítás TOP 10 tárgyára is.

Emlékeztettek: az elmúlt évben a Néprajzi Múzeum négy rangos nemzetközi díjat nyert el, 2026-ban pedig jelölt az European Museum of the Year Award díjra, amelyről májusban, Bilbaóban dönt a nemzetközi zsűri. A múzeum ZOOM katalógusa 2025-ben pedig bronz elismerést kapott az International Design Awards (IDA, USA) Print / Books kategóriájában – tették hozzá.

